Ferzan Özpetek presto su Netflix | Ma prima un nuovo film

(Di sabato 21 luglio 2018)conferma i contatti conper un progetto seriale, ma i tempi sono lunghi.al GiffoniFestival conferma i rumors di un progetto seriale per: "Ci sono stati due incontri, ma ci vuole ancora tempo. Non basta parlarne una volta per realizzare qualcosa: i tempi sono lunghiche si trovi un accordo. E poi ho bisogno di tempo in questo momento" dice il regista che due anni fa, sempre a Giffoni, anticipò a Tv Blog l'idea di serializzare due suoi, senza però rivelare quali. Ozpetek a TvBlog: "Due serie tv da miei(ma non dico quali). Gomorra? Bello, ma violento" Parte il 'toto-titoli': qualivedreste bene trasposti in tv? Il progetto di una serie tv, quindi, torna nell'orizzonte del regista, anche se di là da venire: ci sembra di capire che le procedure perché si ...