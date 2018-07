Ferrari | Vettel parte in pole davanti a Bottas e Raikkonen

F1 : Germania - Ferrari Vettel in pole. 2/a Mercedes Bottas : Il miglior tempo, solo per la cronaca, è stato messo a segno dal pilota monegasco della Sauber Alfa Romeo Charles Leclerc di cui si continua a parlare per un possibile passaggio in Ferrari il ...

Formula 1 - l'ottimismo di Vettel : 'La Ferrari c'è' : 'È possibile che il caldo influisca ma domani ci sarà la pioggia e non lo so. Per domenica invece correremo sull'asciutto'. È Sebastian Vettel sorridente e ottimista quello del post prove libere sul ...

Vettel : 'La Ferrari funziona bene - oggi fatte le scelte giuste' : un Sebastian Vettel ottimista quello che archivia le prime prove libere del GP di Germania. Certo la Red Bull è andata veloce e le Mercedes pure. E sabato è anche prevista pioggia per l'ora delle ...

F1 Germania - guida Ricciardo - con penalità - . Ferrari - Vettel è 4° : Il campione del mondo ha messo in fila la seconda Red Bull di Max Verstappen, staccato di poco meno di 2 decimi da Ricciardo, e la prima Ferrari, quella di Sebastian Vettel, a 271 millesimi da ...

Vettel : "Con la Mercedes è lotta - ma questa Ferrari cresce" : Continuare a mettere pressione a Lewis Hamilton e aumentare il vantaggio in classifica, sfruttando una grande Ferrari e magari l'aria amica del GP di casa. Per Sebastian Vettel il weekend di ...

Formula 1 - Vettel : 'La Ferrari ha il potenziale per migliorare ancora' : 19 lug., AdnKronos, - 'È una continua corsa a inseguimento, abbiamo una grande macchina e un potenziale notevole per renderla ancora migliore'. Parla così della corsa al titolo il pilota della Ferrari,...

F1 Gp Germania : Vettel a 360° su circuito - Ferrari e Hamilton : HOCKENHEIM - ' Non so perché ci sia voluto tanto tempo, ma a me non importa più di tanto ciò che fanno gli altri. So qual è la mia missione e so quel che vale per me '. Così Sebastian Vettel della ...

F1 - GP Germania 2018 : giro di boa della stagione. Ferrari e Sebastian Vettel per l’allungo in casa Mercedes : Il GP di Germania segnerà il giro di boa della stagione, undicesimo dei ventuno appuntamenti in programma in questo 2018. Sul circuito di Hockenheim, che fa il suo ritorno dopo un anno di assenza, andrà in scena l’ennesimo capitolo di una saga appassionante, quella tra Ferrari e Mercedes. La classifica sorride alla Rossa e a Sebastian Vettel, che comanda con 8 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, frutto della vittoria di ...

F1 Ferrari - Vettel : «Hockenheim è la mia gara di casa» : ROMA - Dopo l'impresa di Silverstone, Sebastian Vettel arriva al Gran Premio di casa con il morale alle stelle e punta al bottino grosso anche qui: ' Hockenheim è la mia gara di casa! È a meno di 50 ...

F1 Ferrari - Vettel : «Per me la cosa più normale è essere normale : Per cui quando vado in giro e qualcuno mi riconosce, penso che sia interessato allo sport e non a come porto i capelli o a quali scarpe indosso, o a cavolate del genere '. E ancora, ' per me la cosa ...

F1 - Briatore punge Vettel e la Ferrari : “Hamilton è più forte del tedesco. Il Mondiale Costruttori? Con Raikkonen in squadra…” : L’imprenditore italiano ha analizzato l’attuale Mondiale di Formula 1, soffermandosi poi sulla lotta iridata tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton La lotta per il Mondiale di Formula 1 stuzzica e non poco anche Flavio Briatore che, da spettatore interessato, ha fatto le carte a questo appassionante duello tra Mercedes e Ferrari. Photo4 / LaPresse Intervistato da Radio Capital, l’imprenditore italiano ha espresso il ...

F1 Ferrari - Vettel : «Dobbiamo migliorare ancora la nostra vettura» : TORINO - Sebastian Vettel, smaltita la gioia e le polemiche per il successo a Silverstone, si concentra ora sulle prossime gare e in particolare sul GP di Germania di fronte ai suoi tifosi, Al sito ...

F1 Ferrari - Vettel : «Lo sviluppo sarà la chiave di tutto» : ROMA - Smaltita la gioia e le polemiche per il successo a Silverstone, Sebastian Vettel si concentra ora sulle prossime gare e in particolare sul GP di Germania di fronte ai suoi tifosi, Al sito della ...

F1 - Button punta su Leclerc : «In Ferrari può mettere sotto pressione Vettel» : Vedere lottare due quattro volte campioni del mondo su macchine diverse, è semplicemente fantastico ' . IL TALENTO DI Leclerc - L'ex campione si è inoltre dilungato su Leclerc, che si dice, passerà ...