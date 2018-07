Ferrari | Marchionne in uscita? Elkann alla presidenza

Sergio Marchionne - Gruppo FCA e Ferrari convocano i Cda per discutere la successione : ll Gruppo FCA e la Ferrari avrebbero convocato questa mattina i rispettivi consigli d'amministrazione per discutere della successione di Sergio Marchionne. La notizia, riportata da Automotive News Europe, segue alcune indiscrezioni circolate nei giorni scorsi sull'assenza del top manager dalla scene pubbliche. Secondo voci di stampa, l'ad si sarebbe sottoposto a un'operazione chirurgica in Svizzera. Automotive News Europe parla di imminenti ...

Fca - Elkann convoca d’urgenza i cda del gruppo per il “nodo Marchionne”. “Il nuovo ad di Ferrari sarà Camilleri” : Una convocazione d’urgenza per esaminare il “nodo Marchionne“, cioè la successione dell’amministratore delegato di Fca, Ferrari e Cnh Industrial anche per il fatto che si sta prolungando la sua degenza per un intervento chirurgico a una spalla. Le indiscrezioni che nella notte sono state riportate dal sito specializzato Automotive News sono state poi confermate almeno da un fatto: è Louis Carey Camilleri, membro del board ...

Ferrari SUV - Marchionne svela la data dell’atteso debutto : A margine della consegna di una Jeep Wrangler ai Carabinieri Marchionne ha svelato succulenti dettagli sul futuro SUV targato Ferrari In occasione della consegna di uno speciale esemplare della Jeep Wrangler all’Arma die Carabinieri, l’Amministratore Delegato di FCA, Sergio Marchionne, è tornato sull’argomento del futuro SUV targato Ferrari, primo veicolo di questo tipo della Casa Maranello che sta facendo molto discutere appassionati del ...

Montezemolo si scaglia contro Marchionne - accusandolo di essere geloso del passato della Ferrari : In occasione dell'inaugurazione della Collezione Schumacher di Colonia , museo in cui sono esposti i cimeli del sette volte campione del mondo, con un' intervista a margine dell'evento , Montezemolo ...

