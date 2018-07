Ferrari | John Elkann presidente al posto di Marchionne Louis C Camilleri AD

F1 - possibile terremoto in Ferrari : Sergio Marchionne potrebbe lasciare la presidenza. John Elkann il successore : possibile terremoto in casa Ferrari ? Sembrerebbe di sì. Secondo diverse fonti, quest’oggi è stato convocato il Consiglio di Amministrazione di FCA, CNH Industrial e Ferrari . Il tema al centro della discussione è la posizione del presidente Sergio Marchionne , amministratore delegato del gruppo che, ancora in fase di convalescenza per l’intervento alla spalla, potrebbe passare la mano. Secondo il sito specializzato Automotive News, ...

Fca - convocati vertici per il successore di Marchionne. Anche Ferrari in attesa - John Elkann presidente? : Potrebbe essere una giornata fondamentale per Fca - Fiat Chrysler Automobiles - e ovviamente Anche per Ferrari . Oggi, verso l'ora di pranzo si ritroveranno d'urgenza tutti i vertici aziendali per ...