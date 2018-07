Ferrari | chi sono i nuovi vertici Ferrari | Louis Camilleri ad e John Elkann presidente

Marchionne - la Ferrari gli dedica la pole position : «Siamo vicini a lui e alla sua famiglia» : La Squadra Corse Ferrari dedica a Sergio Marchionne , in gravi condizioni di salute , la pole position appena conquistata. ' Io posso parlare a nome della Squadra Corse che è qui in pista a Hockenheim ...

F1 : Sergio Marchionne non è più il presidente della Ferrari. John Elkann prenderà il suo posto - Louis Camilleri nuovo CEO : Dopo le tante voci di questa mattina, è arrivata la conferma: Sergio Marchionne non è più il presidente ed amministratore delegato della Ferrari. Una decisione, a quanto si legge dal comunicato ufficiale, dovuta all’aggravarsi dello stato di salute del manager italo-canadese che lo ha obbligato a lasciare i consigli di amministrazione FCA, Ferrari e Chn Industrial. Per questo il nuovo numero uno del Cavallino Rampante sarà John Elkann, già ...

Fca - finita ufficialmente l'era Marchionne. Il successore è Mike Manley. Ferrari : arriva Camilleri : Teleborsa, - E' Mike Manley il successore di Sergio Marchionne. John Elkann, presidente di Fiat Chrysler Automobiles ha scelto: Manley , 54 anni, nato in Gran Bretagna, attualmente ceo del marchio ...

Ferrari : John Elkann presidente al posto di Marchionne. Louis C. Camilleri AD : Di seguito il comunicato ufficiale Ferrari con cui viene annunciata la nomina di John Elkann a presidente in sostituzione del dottor Sergio Marchionne e l’annuncio che sarà proposta la nomina di Louis C. Camilleri ad Amministratore Delegato. Barbara Premoli “Maranello, 21 luglio 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Ferrari NV (“Ferrari”) (NYSE/MTA: RACE) riunitosi […] L'articolo Ferrari: John Elkann ...

Sergio Marchionne : età - altezza - peso e figli. Dirigente Fiat Chrysler e presidente Ferrari : Se da un lato conosciamo tutto o quasi del Sergio Marchionne brillante Dirigente d’azienda, molto meno negli anni è trapelato in merito alla sua vita privata. Nato a Chieti, il 17 giugno del 1954 è un Dirigente d’azienda italiano naturalizzato canadese. È noto a livello internazionale per aver guidato il profondo rinnovamento della Fiat. Ha ricoperto molteplici ruoli: è amministratore delegato di Fiat Chrysler ...

