newtuscia

: #teatroferento Ferento, domenica 22 luglio un incontro dedicato a D’Annunzio - NewTuscia : #teatroferento Ferento, domenica 22 luglio un incontro dedicato a D’Annunzio - tusciatimes : Ferento, domenica 22 luglio primo incontro su D'Annunzio - - ProvinciaVt : La stagione estiva al Teatro Romano di Ferento Domenica 22 luglio 2018, ore 19.30: “Maria Hardouin e le Muse di Gab… -

(Di sabato 21 luglio 2018) Per tutte le informazioni in merito agli spettacoli contattare il 335 474640. Per informazioni riguardanti la biglietteria contattare invece il 328 7750233. Info e aggiornamenti su www.teatro