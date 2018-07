Fedez | «Niente battesimo per Leone»

vanityfair

: Fedez-Ferragni, niente battesimo per Leone: - Rebecca38538392 : Fedez-Ferragni, niente battesimo per Leone: - colpadelraap : RT @voidpovsey: @Fedez quelli di instagram che non ne sanno niente perché tu ci caghi solo su twitter #5AnniDiGianniPercheNonTeNeVanti - noncipvensimai : RT @voidpovsey: @Fedez quelli di instagram che non ne sanno niente perché tu ci caghi solo su twitter #5AnniDiGianniPercheNonTeNeVanti -

(Di sabato 21 luglio 2018) Le nozze con Chiara Ferragni saranno il primo il primo settembre a Noto (rigorsamente in Comune) e ildi«sarà il 30 febbraio, ovvero mai». A dirlo èche risponde su Instgram direttamente ai suoi follower: «Se credo in dio? NO. Quando battezzo Leo? Il 30 febbraio. Diglielo Leo, io e la mamma non ci sposiamo in chiesa, diglielo». La fashion blogger e il rapper, genitori di, 4 mesi, hanno registrato le nozze al Comune di Rozzano. E adesso, come da regolamento, verranno esposte le pubblicazioni. I due hanno festeggiato con un bacio e un mazzo di rose gialle, come ha raccontato poi, che a Rozzano è cresciuto, via Instagram. LEGGI ANCHEChiara Ferragni, così ci si diverte (a Ibiza) La cerimonia sarà a Noto, in Sicilia. E i due hanno scelto il rito civile. «Abbiamo in mente qualcosa di intimo e che rispecchi le nostre personalità al 100 per cento», ha ...