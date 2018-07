Fca | cda gruppo su successione Marchionne

Fca - convocati d'urgenza i Cda del gruppo : I cda di Fca, Ferrari e Cnh Industrial sono stati convocati per oggi. Secondo indiscrezioni riferite dal sito Automotive News, oggetto della discussione sarebbe la questione della successione dell'ad ...

Fca - Elkann convoca d’urgenza i cda del gruppo per il “nodo Marchionne”. “Il nuovo ad di Ferrari sarà Camilleri” : Una convocazione d’urgenza per esaminare il “nodo Marchionne“, cioè la successione dell’amministratore delegato di Fca, Ferrari e Cnh Industrial anche per il fatto che si sta prolungando la sua degenza per un intervento chirurgico a una spalla. Le indiscrezioni che nella notte sono state riportate dal sito specializzato Automotive News sono state poi confermate almeno da un fatto: è Louis Carey Camilleri, membro del board ...

«Fca - sul tavolo nodo Marchionne». Convocati d’urgenza i Cda del gruppo | Il gruppo : «Non in discussione le deleghe» : Indiscrezioni nella notte. No comment da Fca. Per il ruolo di Ad di Ferrari si fa il nome di Louis Carey Camilleri

Cda del gruppo Fca convocati d'urgenza sul dopo Marchionne : Sono stati convocati oggi d'urgenza i Cda di Fca, Ferrari e Cnh industrial per esaminare il nodo della successione all'amministratore delegato Sergio Marchionne, visto il prolungarsi della degenza per l'intervento chirurgico.Indiscrezioni in tal senso sono state riportate nella notte anche dal sito specializzato Automotive News. Fonti del gruppo interpellate in merito rispondono: "nessun commento". Le indiscrezioni sullo stato di salute di ...

Oggi il cda di Fca nominerà il successore di Sergio Marchionne - scrive Bloomberg : Secondo fonti di Bloomberg, stamattina il cda di FCA si riunirà per sostituire Sergio Marchionne, CEO della società dal 2009 e considerato fra i manager più capaci nel settore delle automobili. Marchionne aveva già annunciato che si sarebbe dimesso nel The post Oggi il cda di FCA nominerà il successore di Sergio Marchionne, scrive Bloomberg appeared first on Il Post.