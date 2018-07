«Fca | sul tavolo nodo Marchionne» Convocati d’urgenza i Cda del gruppo | Il gruppo | «Non

Fca convoca d'urgenza i cda del gruppo : sul tavolo la successione di Marchionne : convocazione oggi d'urgenza dei Cda di Fca, Ferrari e Cnh che avranno all'ordine del giorno la successione a Sergio Marchionne, convalescente dopo un'operazione alla spalla. Lo...

Cda del gruppo Fca convocati d'urgenza sul dopo Marchionne : Sono stati convocati oggi d'urgenza i Cda di Fca, Ferrari e Cnh industrial per esaminare il nodo della successione all'amministratore delegato Sergio Marchionne, visto il prolungarsi della degenza per l'intervento chirurgico.Indiscrezioni in tal senso sono state riportate nella notte anche dal sito specializzato Automotive News. Fonti del gruppo interpellate in merito rispondono: "nessun commento". Le indiscrezioni sullo stato di salute di ...

Fca e scorporo - poi IPO - Magneti Marelli : occasione di visibilità per le azioni sul Ftse Mib? : ... confluianno tutte le attività di progettazione e realizzazione di sistemi elettronici ed elettromeccanici e ben quattordici partecipazioni sparse in tutto il mondo. Il piano prevede poi che MM srl ...

Tra Fca e Atlantia nuovi servizi Telepass sulle auto del gruppo : Atlantia e Fiat Chrysler, Fca, hanno firmato un accordo, un primo passo di una partnership commerciale e tecnologica per offrire servizi di mobilità ai rispettivi clienti. A firmare sono stati ...

Spunti in acquisto sul comparto automotive. Fca in pole : Teleborsa, - Il settore automotive corre sul circuito di Piazza Affari e risulta il miglior comparto con l'indice FTSE IT Automobile che mostra un guadagno del 2,76%. Tra i player del settore, FCA ...

Spunti in acquisto sul comparto automotive. Fca in pole : Il settore automotive corre sul circuito di Piazza Affari e risulta il miglior comparto con l'indice FTSE IT Automobile che mostra un guadagno del 2,76%. Tra i player del settore, FCA guida i rialzi ...

Fca ancora in rosso. Mercato riflette sul Piano Industriale : Teleborsa, - Non si arrestano le vendite su Fiat Chrysler , che avvia l'ottava in rosso proseguendo la scia ribassista evidenziata venerdì. Il titolo della casa automobilistica italo-statunitense ha ...

Fca ancora in rosso. Mercato riflette sul Piano Industriale : Non si arrestano le vendite su Fiat Chrysler , che avvia l'ottava in rosso proseguendo la scia ribassista evidenziata venerdì . Il titolo della casa automobilistica italo-statunitense ha perso molto ...