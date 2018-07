Fca | Peggiorate condizioni salute Marchionne Mike Manley nuovo ad

Fca : in ultime ore peggiorate le condizioni di Marchionne : Milano, 21 lug., askanews, - In riferimento alle condizioni di salute di Sergio Marchionne, Fca 'comunica con profonda tristezza che in settimana sono sopraggiunte complicazioni inattese durante la ...

Fca - finisce l'era Marchionne : «Condizioni di salute peggiorate - non può riprendere il lavoro». Manley(Fca) e Camilleri(Ferrari) i successori : La decisione presa dai Cda, convocati d'urgenza a causa del prolungarsi del ricovero del manager italiano, in ospedale in Svizzera dopo un intervento alla spalla. Manley era già a capo di Jeep e Ram

Fca : Cgil-Fiom - per 60% lavoratori peggiorate condizioni lavoro(2) : (AdnKronos) – Un indicatore tra tutti che segnala questa tendenza al peggioramento è indicata dalla valutazione dei carichi di lavoro: il 43,1% dei dipendenti Fca esprime un giudizio estremamente negativo a fronte del 9,7% che esprime un netto miglioramento. Il resto degli interpellati dà una valutazione intermedia. Visti gli alti carichi di lavoro, i tempi di lavoro sono giudicati poco o per nulla sostenibili dal 46,2% dei lavoratori. ...