Fca | oggi cda d' urgenza | si discute la successione di Marchionne

Oggi il cda di Fca nominerà il successore di Sergio Marchionne - scrive Bloomberg : Secondo fonti di Bloomberg, stamattina il cda di FCA si riunirà per sostituire Sergio Marchionne, CEO della società dal 2009 e considerato fra i manager più capaci nel settore delle automobili. Marchionne aveva già annunciato che si sarebbe dimesso nel The post Oggi il cda di FCA nominerà il successore di Sergio Marchionne, scrive Bloomberg appeared first on Il Post.