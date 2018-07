Fca | Mike Manley nuovo ad | prende il posto di Marchionne

L’inglese Mike Manley il nuovo ad di Fca . L’azienda : peggiorate le condizioni di salute di Marchionne : Mike Manley succede a Sergio Marchionne: il nuovo amministratore delegato di Fiat Chrysler è il capo del marchio Jeep, che era entrato nel Group executive council (Gec) di Fca il primo settembre scorso. E’ il primo nome, la prima di una serie di decisioni che devono prendere i consigli d’amministrazione di Fca, Ferrari e Cnh industrial riuniti a To...

