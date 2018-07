Fca | Marchionne lascia | l' inglese Manley nuovo amministratore delegato

L’inglese Mike Manley il nuovo ad di Fca. È lui il successore di Sergio Marchionne : Sergio Marchionne non è più l’amministratore delegato di Fiat Chrysler. Al suo posto è stato designato Mike Manley, responsabile del marchio Jeep e membro del Group executive council (Gec) dal primo settembre scorso. È questa la decisione presa oggi pomeriggio dai consigli d’amministrazione di Fca, Ferrari e Cnh industrial riuniti oggi a Torino p...

