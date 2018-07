Fca | Manley e Camilleri per dopo Marchionne CdA ultime notizie | Elkann | “Garantiremo

Mike Manley nuovo ad di Fca - Marchionne in ospedale in gravi condizioni : Le condizione di salute di Sergio Marchionne sono peggiorate nelle ultime ore: il manager italo-canadese aveva subito un intervento a fine giugno alla spalla destra, da allora in poi non si è più ristabilito. condizioni di salute che hanno spinto i vertici di Fca questa mattina a convocare d'urgenza il cda per nominare un nuovo amministratore delegato. Ricordiamo che Marchionne rivestiva diverse cariche all'interno del gruppo Fiat-Chrysler: ...