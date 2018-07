Fca | il successore di Sergio Marchionne è l' inglese Mark Manley

Mike Manley è il successore di Sergio Marchionne in Fca - Automotive News - : Milano, 21 lug., askaNews, - E' il britannico Mike Manley il successore di Sergio Marchionne alla guida del gruppo Fca. Lo riporta il sito Automotive News. Manley, 54 anni, attualmente è a capo dei ...

Mike Manley nuovo Ceo di Fca - è il successore di Sergio Marchionne : Mike Manley è il nuovo amministratore delegato di Fca. Spetta a lui prendere il timone da Sergio Marchionne. La decisione è stata presa nel corso del Cda, convocato d'urgenza proprio per la gestione della successione del manager italo-canadese, ancora ricoverato in ospedale dopo un'operazione.Manley, classe '64, è stato nominato capo del marchio Jeep a giugno del 2009 e fa parte del Gec dal settembre 2011. Nato a Edenbridge ...

Oggi il cda di Fca nominerà il successore di Sergio Marchionne - scrive Bloomberg : Secondo fonti di Bloomberg, stamattina il cda di FCA si riunirà per sostituire Sergio Marchionne, CEO della società dal 2009 e considerato fra i manager più capaci nel settore delle automobili. Marchionne aveva già annunciato che si sarebbe dimesso nel The post Oggi il cda di FCA nominerà il successore di Sergio Marchionne, scrive Bloomberg appeared first on Il Post.