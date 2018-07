Fca | il successore di Marchionne è Mike Manley ...

Sergio Marchionne sta male - Manley il successore a Fca. Elkann : «Addolorato - impensabile poche ore fa» : Sergio Marchionne ha lasciato la guida di Fca dopo 14 anni: la fine di un'era per il manager che è attualmente ricoverato a Zurigo e sta molto male , al punto di non poter tornare al suo lavoro. Al ...

Fca - finisce l'era Marchionne : «Condizioni di salute peggiorate - non può riprendere il lavoro». Scelto il successore - è Mike Manley | Chi è : La decisione presa dai Cda, convocati d'urgenza a causa del prolungarsi del ricovero del manager italiano, in ospedale in Svizzera dopo un intervento alla spalla. Manley era già a capo di Jeep e Ram

Mike Manley nuovo Ceo di Fca - è il successore di Sergio Marchionne : Mike Manley è il nuovo amministratore delegato di Fca. Spetta a lui prendere il timone da Sergio Marchionne. La decisione è stata presa nel corso del Cda, convocato d'urgenza proprio per la gestione della successione del manager italo-canadese, ancora ricoverato in ospedale dopo un'operazione.Manley, classe '64, è stato nominato capo del marchio Jeep a giugno del 2009 e fa parte del Gec dal settembre 2011. Nato a Edenbridge ...

