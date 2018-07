Fca | Elkann convoca d’urgenza i cda del gruppo per il “nodo Marchionne” “Il nuovo ad di

ilfattoquotidiano

: RT @paolomadron: Le autorevoli smentite della Fiat “Lettera43: Elkann convoca top management. Azienda, non è vero” (ANSA) - TO… - rulesandmarkets : RT @paolomadron: Le autorevoli smentite della Fiat “Lettera43: Elkann convoca top management. Azienda, non è vero” (ANSA) - TO… - craaash80 : RT @Lettera43: ESCLUSIVO. Domani 21 luglio al Lingotto John Elkann ha convocato i top manager di #FCA. Tema odg: la redistribuzione delle… - apietrobel : RT @Lettera43: ESCLUSIVO. Domani 21 luglio al Lingotto John Elkann ha convocato i top manager di #FCA. Tema odg: la redistribuzione delle… -

(Di sabato 21 luglio 2018) Unazione d’urgenza per esaminare il “nodo Marchionne“, cioè la successione dell’amministratore delegato di Fca, Ferrari e Cnh Industrial anche per il fatto che si sta prolungando la sua degenza per un intervento chirurgico a una spalla. Le indiscrezioni che nella notte sono state riportate dal sito specializzato Automotive News sono state poi confermate almeno da un fatto: è Louis Carey Camilleri, membro del board Ferrari, ilamministratore delegato della Ferrari, come dice lo stesso Automotive News Europe. Il presidente sarà John. Il cambio al vertice – secondo quanto ricostruisce la rivista online – sarà deciso oggi nel cda della casa di Maranello. Le indiscrezioni sullo stato di salute di Marchionne – che secondo le notizie ufficiali è stato operato alla spalla destra – negli ultimi giorni si sono moltiplicate. ...