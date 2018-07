Fca e Ferrari | convocati d' urgenza i Cda | addio Sergio Marchionne | la rivoluzione di John

Sergio Marchionne - Gruppo Fca e Ferrari convocano i Cda per discutere la successione : ll Gruppo FCA e la Ferrari avrebbero convocato questa mattina i rispettivi consigli d'amministrazione per discutere della successione di Sergio Marchionne. La notizia, riportata da Automotive News Europe, segue alcune indiscrezioni circolate nei giorni scorsi sull'assenza del top manager dalla scene pubbliche. Secondo voci di stampa, l'ad si sarebbe sottoposto a un'operazione chirurgica in Svizzera. Automotive News Europe parla di imminenti ...

Fca - Elkann convoca d’urgenza i cda del gruppo per il “nodo Marchionne”. “Il nuovo ad di Ferrari sarà Camilleri” : Una convocazione d’urgenza per esaminare il “nodo Marchionne“, cioè la successione dell’amministratore delegato di Fca, Ferrari e Cnh Industrial anche per il fatto che si sta prolungando la sua degenza per un intervento chirurgico a una spalla. Le indiscrezioni che nella notte sono state riportate dal sito specializzato Automotive News sono state poi confermate almeno da un fatto: è Louis Carey Camilleri, membro del board ...

I consigli d'amministrazione di Fca - Ferrari e Cnh riuniti a Torino per la successione di Marchionne : Si riuniscono in queste ore a Torino i consigli di amministrazione di Fca, Ferrari e Cnh. All'ordine del giorno la successione di Sergio Marchionne. L'amministratore delegato è tuttora in ospedale ...

