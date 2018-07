Fca | dopo 14 anni finisce l' era Marchionne | Mike Manley nuovo Ad

Borsa - il gruppo Fca verso il tonfo Che cosa accade dopo Marchionne : E’ il 14 Luglio del 1935 quando Edoardo Agnelli, con il Savoia Marchetti S80 pilotato dall’asso dell’aviazione Arturo Ferrarin, decolla dalla pista d’acqua di Forte dei Marmi in direzione Genova. Sembra uno dei tanti viaggi di routine, ma all’ammarraggio ecco Segui su affaritaliani.it

Ferrari e Fca - si decide il "dopo Marchionne" : l'eredità del manager col maglione : C'è attesa per i consigli d'amministrazione di Fca, Ferrari e Cnh Industrial che si riuniranno a Torino nel pomeriggio per discutere la successione dell'amministratore delegato Sergio Marchionne...

Quattro nomi per il dopo Marchionne a Fca. Due italiani e due inglesi per un'eredità pesante : Le indiscrezioni sull'uscita improvvisa di Sergio Marchionne dal gruppo Fca - con la convocazione d'urgente dei Cda aziendali - riaccende improvvisamente il toto nomine per la successione del top manager italo-canadese come amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles.In più occasioni tutti, a cominciare dal presidente di Fca John Elkann ha parlato di una scelta all'interno del gruppo. Con queste motivazioni è stata ...

Convocati d'urgenza i cda di Fca - Ferrari e Cnh industrial per la successione di Marchionne. L'ad in ospedale dopo l'operazione di giugno : TORINO - Sono stati Convocati oggi d'urgenza i Cda di Fca, Ferrari e Cnh industrial per esaminare il nodo della successione all'amministratore delegato Sergio Marchionne, visto il prolungarsi della ...

Fca - chi è Louis Carey Camilleri : probabile Ceo dopo Marchionne : Studi in economia e business a Losanna, solida preparazione ed esperienze di primo piano nel mondo degli affari. È un profilo internazionale quello di Louis Carey Camilleri, il manager...

Cda del gruppo Fca convocati d'urgenza sul dopo Marchionne : Sono stati convocati oggi d'urgenza i Cda di Fca, Ferrari e Cnh industrial per esaminare il nodo della successione all'amministratore delegato Sergio Marchionne, visto il prolungarsi della degenza per l'intervento chirurgico.Indiscrezioni in tal senso sono state riportate nella notte anche dal sito specializzato Automotive News. Fonti del gruppo interpellate in merito rispondono: "nessun commento". Le indiscrezioni sullo stato di salute di ...

Convocati d'urgenza i cda di Fca - Ferrari e Cnh industrial per il dopo Marchionne : "Alla Ferrari Louis Camilleri nuovo Ceo" : Fonti del gruppo interpellate in merito rispondono: "Nessun commento", ma Automotive News aggiunge: Louis Camilleri nuovo Ceo Ferrari

Convocati d'urgenza cda di Fca - Ferrari e Cnh industrial per il dopo Marchionne : "Alla Ferrari Louis Camilleri nuovo Ceo" : Fonti del gruppo interpellate in merito rispondono: "Nessun commento", ma Automotive News aggiunge: Louis Camilleri nuovo Ceo Ferrari

Fca - il dopo Marchionne diventa rebus : Sergio Marchionne - ad di Fca, presidente di Cnh Industrial, presidente e ad di Ferrari e vicepresidente della holding Exor - continua la convalescenza dopo l'intervento chirurgico alla spalla destra subito in una clinica svizzera. Il periodo di riposo consigliato dai medici (Marchionne da anni è abituato a una vita frenetica, con frequenti spostamenti da una parte all'altra del mondo) sembra però protrarsi più del previsto.Da qui la possibilità ...

Fca poco mossa dopo dati immatricolazioni : Teleborsa, - Moderatamente al rialzo la prestazione di Fiat Chrysler, che scambia con una variazione percentuale dello 0,36%. A tenere frenate le azioni, contribuiscono i dati sulle vendite di auto: a ...

Fca poco mossa dopo dati immatricolazioni : Moderatamente al rialzo la prestazione di Fiat Chrysler , che scambia con una variazione percentuale dello 0,36%. A tenere frenate le azioni, contribuiscono i dati sulle vendite di auto: a giugno, FCA,...

Borsa : vola Fca - +5 - 4% dopo l'ipotesi di un'offerta d'acquisto da parte di Hyundai : Fca vola a Piazza Affari: titolo in rialzo di oltre il 5% dopo la notizia riportata da «Asia Times» su una possibile offerta di acquisto da parte di Hyundai. Secondo i report l'amministratore delegato ...

Fca crolla dopo presentazione target piano industriale 2022 - : Per la cronaca i target del piano industriale del Lingotto vedono l'ebit rettificato raddoppiare a fine piano rispetto ai livelli del 2017 mentre i margini previsti sono compresi tra il 9 e l'11% e ...