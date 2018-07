Fca convoca d' urgenza cda gruppo | sul tavolo c' è il nodo Marchionne

Fca e Ferrari - convocati d'urgenza i Cda : addio Sergio Marchionne - la rivoluzione di John Elkann : convocati d'urgenza i Cda di Fca , Ferrari e Cnh industrial . Le indiscrezioni parlano di un addio anticipato dell'amministratore delegato Sergio Marchionne , in convalescenza dopo un intervento ...

Fca convoca i cda : sul tavolo il nodo Marchionne : I consigli d’amministrazione di Fca, Ferrari e Cnh industrial si riuniranno a Torino nel pomeriggio per discutere la successione dell’amministratore delegato Sergio Marchionne, visto il prolungarsi della degenza per un intervento chirurgico cui il manager si è sottoposto nei giorni scorsi. Indiscrezioni in tal senso sono state riportate da Automo...

Sergio Marchionne - Gruppo Fca e Ferrari convocano i Cda per discutere la successione : ll Gruppo FCA e la Ferrari avrebbero convocato questa mattina i rispettivi consigli d'amministrazione per discutere della successione di Sergio Marchionne. La notizia, riportata da Automotive News Europe, segue alcune indiscrezioni circolate nei giorni scorsi sull'assenza del top manager dalla scene pubbliche. Secondo voci di stampa, l'ad si sarebbe sottoposto a un'operazione chirurgica in Svizzera. Automotive News Europe parla di imminenti ...

Fca - convocati d'urgenza i Cda del gruppo : I cda di Fca, Ferrari e Cnh Industrial sono stati convocati per oggi. Secondo indiscrezioni riferite dal sito Automotive News, oggetto della discussione sarebbe la questione della successione dell'ad ...

Convocati d'urgenza i cda di Fca - Ferrari e Cnh industrial per la successione di Marchionne : TORINO - Sono stati Convocati oggi d'urgenza i Cda di Fca, Ferrari e Cnh industrial per esaminare il nodo della successione all'amministratore delegato Sergio Marchionne, visto il prolungarsi...

Fca - Elkann convoca d’urgenza i cda del gruppo per il “nodo Marchionne”. “Il nuovo ad di Ferrari sarà Camilleri” : Una convocazione d’urgenza per esaminare il “nodo Marchionne“, cioè la successione dell’amministratore delegato di Fca, Ferrari e Cnh Industrial anche per il fatto che si sta prolungando la sua degenza per un intervento chirurgico a una spalla. Le indiscrezioni che nella notte sono state riportate dal sito specializzato Automotive News sono state poi confermate almeno da un fatto: è Louis Carey Camilleri, membro del board ...

Fca convoca d'urgenza i cda del gruppo : sul tavolo la successione di Marchionne : convocazione oggi d'urgenza dei Cda di Fca, Ferrari e Cnh che avranno all'ordine del giorno la successione a Sergio Marchionne, convalescente dopo un'operazione alla spalla. Lo...

«Fca - sul tavolo nodo Marchionne». Convocati d’urgenza i Cda del gruppo | Il gruppo : «Non in discussione le deleghe» : Indiscrezioni nella notte. No comment da Fca. Per il ruolo di Ad di Ferrari si fa il nome di Louis Carey Camilleri

Cda del gruppo Fca convocati d'urgenza sul dopo Marchionne : Sono stati convocati oggi d'urgenza i Cda di Fca, Ferrari e Cnh industrial per esaminare il nodo della successione all'amministratore delegato Sergio Marchionne, visto il prolungarsi della degenza per l'intervento chirurgico.Indiscrezioni in tal senso sono state riportate nella notte anche dal sito specializzato Automotive News. Fonti del gruppo interpellate in merito rispondono: "nessun commento". Le indiscrezioni sullo stato di salute di ...

Convocati d'urgenza i cda di Fca - Ferrari e Cnh industrial per il dopo Marchionne : "Alla Ferrari Louis Camilleri nuovo Ceo" : Fonti del gruppo interpellate in merito rispondono: "Nessun commento", ma Automotive News aggiunge: Louis Camilleri nuovo Ceo Ferrari

Fca convoca d'urgenza i cda del gruppo : sul tavolo la successione di Marchionne : convocazione oggi d'urgenza dei Cda di Fca, Ferrari e Cnh che avranno all'ordine del giorno la successione a Sergio Marchionne, convalescente dopo un'operazione alla spalla. Lo...

Fca convoca d'urgenza i cda del gruppo : sul tavolo la successione di Marchionne : convocazione oggi d'urgenza dei Cda di Fca, Ferrari e Cnh che avranno all'ordine del giorno la successione a Sergio Marchionne, convalescente dopo un'operazione alla spalla. Lo...

Fca - convocati d’urgenza i cda Sul tavolo il "nodo Marchionne" : Colpo di scena per il gruppo Fca. Si riuniscono a Torino i consigli di amministrazione di Fca, Ferrari e Cnh. All'ordine del giorno la successione di Sergio Marchionne. L'amministratore delegato è in ospedale dopo un intervento chirurgico subìto a fine giugno Segui su affaritaliani.it

Convocati d'urgenza cda di Fca - Ferrari e Cnh industrial per il dopo Marchionne : "Alla Ferrari Louis Camilleri nuovo Ceo" : Fonti del gruppo interpellate in merito rispondono: "Nessun commento", ma Automotive News aggiunge: Louis Camilleri nuovo Ceo Ferrari