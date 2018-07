F1 – Vettel da urlo a casa sua! In Germania Seb beffa Bottas | sua la pole di Hockenheim

sportfair

(Di sabato 21 luglio 2018) Sebastianinposition davanti al suo pubblico ad: il tedesco della FerrariinQ3 Un sabato incredibile, oggi ad: dopo le terze libere di questa mattina, sotto la pioggia, i piloti della F1 sono tornati in pista per le qualifiche del Gp di. In Q1 subito un clamoroso colpo di scena: un problema alla monoposto di Lewis Hamilton ha costretto il britannico a dire addio alle qualifiche ade domani sarà costretto a partire dal 14° posto in griglia. Non sono mancate comunque le emozioni: sul finale della Q3 sono stati infattia regalare puro spettacolo. Il tedesco della Ferrari, nato e cresciuto a poco meno di 50 km dal circuito di, ha avuto la meglio sul rivale finlandese, conquistando una specialeposition davanti al suo pubblico. Terzo posto per Kimi Raikkonen, seguito da Verstappen ...