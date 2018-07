F1 – Terminate le FP3 ad Hockenheim | la pioggia rovina la mattinata tedesca | dominano le

MotoGp – Terminate le Fp3 al Sachsenring : Iannone super - Dovizioso costretto a passare dalla Q1 [TEMPI] : Tempo di prove libere al Gp di Germania: Iannone è il più veloce nelle Fp3 al Sachsenring, Dovizioso dovrà passare invece dalla Q1 I piloti della MotoGp sono tornati in pista, questa mattina al Sachsenring, dopo la giornata di prove di ieri, per le FP3 del Gp di Germania. Al termine della terza sessione di prove libere è un ottimo Andrea Iannone, seguito dalla Ducati di Danilo Petrucci e dalla Honda di Cal Crutchlow. Quarto tempo per ...

F1 – Terminate le FP3 a Le Castellet : la pioggia condiziona la terza sessione di libere - Bottas davanti a tutti [FOTO] : La pioggia condiziona la terza sessione di prove libere del Gp di Francia, il miglior tempo è di Valtteri Bottas che precede Sainz e Leclerc Pochi spunti, macchine perlopiù ferme ai box e nessun ottimo riferimento cronometrico in vista delle qualifiche. Praticamente annullata dalla pioggia la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Francia, quella in cui solitamente i piloti affilano le armi per dare il tutto per tutto al ...

MotoGp – Terminate le Fp3 al Montmelò : Dovizioso beffa Lorenzo - Marquez clamorosamente fuori dalla Q2 [TEMPI] : Andrea Dovizioso davanti a tutti nella terza sessione di prove libere del Gp di Catalunya, Marquez in Q1 al Montmelò E’ terminata la terza sessione di prove libere del Gp di Catalunya. Doppietta Ducati in testa, con Dovizioso che beffa il suo compagno di squadra Jorge Lorenzo, fermando il cronometro sull’1.38.923. Terzo tempo per Maverick Vinales, seguito da un positivo Andrea Iannone e da Cal Crutchlow. Sesto tempo invece per ...

F1 – Terminate le FP3 a Montreal : Verstappen cala il tris - ma le Ferrari e Hamilton vanno fortissimo [FOTO] : Max Verstappen chiude al comando anche la terza sessione di prove libere, ma le due Ferrari sono a cinquanta millesimi Una terza sessione di prove libere pazzesca, distacchi risicatissimi che apparecchiano una qualifica del Gp del Canada davvero spettacolare. Davanti a tutti chiude ancora Max Verstappen, per la terza volta il più veloce in questo week-end. © Photo4 / LaPresse L’olandese ferma il cronometro sull’1:11.599, beffando di ...

F1 – Terminate le FP3 a Monaco : Verstappen croce e delizia della Red Bull - Ferrari e Mercedes inseguono [FOTO] : Max Verstappen chiude al secondo posto le FP3 dietro Ricciardo ma distrugge la Red Bull contro le barriere, Ferrari e Mercedes restano lontane dal team di Milton Keynes Il dominio Red Bull a Monaco prosegue anche nella terza e ultima sessione di prove libere, ma Max Verstappen rovina la mattinata del team di Milton Keynes distruggendo la propria monoposto contro le barriere. Photo4 / LaPresse Una FP3 perfetta per la scuderia anglo-austriaca fino ...