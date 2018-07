F1 – Ricciardo guarda le qualifiche dal parco chiuso | “domani parto con Hamilton | sarà

sportfair

: @samuele_panzeri @DerGu27 Guarda che il post è un momentino datato... Era stato lo stesso Vanzini ad annunciare la… - AleRana95 : @samuele_panzeri @DerGu27 Guarda che il post è un momentino datato... Era stato lo stesso Vanzini ad annunciare la… -

(Di sabato 21 luglio 2018) Danielsi rilassa nel giorno dellein Germania: l’australiano tra battute e sensazioni Inutile, per Daniel, disputare oggi ledel Gp di Germania, considerata la sanzione inflittagli che lo costringerà a partire dal fondo della griglia di partenza domani sul circuito di Hockenheim. L’australiano della Red Bull ha preferito far ‘riposare’ la sua vettura senza girare inutilmente in pista durante le: “niente da fare, se stamattina ha piovuto , oggi non ho lavorato tanto, sicuro pomeriggio andiamo a correre per fare qualcosa.con Lewis,molto divertente, peccato di essere ultimi ma abbiamo una gara. Con un po’ di fortuna il podio si può fare, con una gara normale quinto sesto è possibile ma con una safety car si può fare una gara speciale. Per il podio la Red Bull può competere per la ...