F1 | possibile terremoto in Ferrari | Sergio Marchionne potrebbe lasciare la presidenza

oasport

: Con la conversione in legge del decreto Terremoto aiuteremo la vita di cittadini, amministratori locali e imprese,… - Mov5Stelle : Con la conversione in legge del decreto Terremoto aiuteremo la vita di cittadini, amministratori locali e imprese,… - giovannialessa9 : RT @Mov5Stelle: Con la conversione in legge del decreto Terremoto aiuteremo la vita di cittadini, amministratori locali e imprese, accoglie… - Latina_Press : Quinta scossa di terremoto a sud di Roma: il risveglio del super vulcano dei Colli Albani? Molti parlano di un poss… -

(Di sabato 21 luglio 2018)in casa? Sembrerebbe di sì. Secondo diverse fonti, quest’oggi è stato convocato il Consiglio di Amministrazione di FCA, CNH Industrial e. Il tema al centro della discussione è la posizione del presidente, amministratore delegato del gruppo che, ancora in fase di convalescenza per l’intervento alla spalla,passare la mano. Secondo il sito specializzato Automotive News,essere sostituito nel ruolo di presidente del Cavallino Rampante dal numero uno di Exor John Elkann, rampollo della famiglia Agnelli, mentre in qualità di CEO si parla di Louis Carey Camilleri, ex presidente Philip Morris. Nel pomeriggio avremo notizie ufficiali. CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA F1 giandomenico.tiseo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui ...