F1 - GP Germania | il punto di Mara Sangiorgio al termine delle libere di ieri VIDEO

LIVE F1 - GP Germania 2018 in DIRETTA : prove libere 2. La Ferrari prosegue il suo lavoro di messa a punto : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Germania di F1. Il più veloce nella prima sessione è stato Daniel Ricciardo, che però domenica scatterà in ultima posizione per la penalizzazione dopo i cambi alla power unit. Dietro di lui Lewis Hamilton, mentre hanno accumulato più ritardo Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. La Ferrari, però, ha dato l’impressione di essersi nascosta, dopo aver girato con la ...

Maverick Vinales - GP Germania 2018 : “La moto è in crescita e punto ancora ad un podio” : Maverick Vinales sbarca al Sachsenring per il Gran Premio di Germania 2018 della motoGP, con la chiara intenzione di ripetere il brillante podio conquistato ad Assen. Il pilota spagnolo vuole proseguire sulla scia positiva tracciata in Olanda, e le sue parole lo confermano: “Voglio puntare al podio e continuare sulla strada intrapresa ad Assen, dove abbiamo disputato una gara incredibile – spiega il catalano nel corso della ...