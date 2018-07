F1 - GP Germania | gli highlights della pole position ad Hockenheim Video

F1 – Il duro sfogo di Hamilton sui social dopo le qualifiche in Germania : “ecco cosa dico a chi gioisce vedendo gli altri soffrire” : Lewis Hamilton infastidito dopo il problema in qualifica ad Hockenheim: il duro sfogo del britannico della Mercedes sui social Giornata nera per Lewis Hamilton ad Hockenheim. Il britannico della Mercedes ha dovuto fare i conti con un problema alla sua monoposto alla fine della Q1, che lo ha costretto a vivere da spettatore le qualifiche del Gp di Germania. Lewis Hamilton è comunque riuscito a fare il tempo per accedere in Q2, dunque ...

Griglia di partenza Formula 1/ Vettel in pole position - Hamilton chiamato alla rimonta (Gp Germania 2018) : Griglia di partenza Formula 1: la pole position sul circuito di Hockenheim è di Sebastian Vettel che brucia Valtteri Bottas. Terzo Raikkonen, flop di Hamilton: sarà solo quattordicesimo(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 19:01:00 GMT)

F1 Germania - Hamilton non ha sbagliato - la Mercedes conferma il guasto idradulico : HOCKENHEIM - Va delineandosi il mistero circa le cause che hanno appiedato Lewis Hamilton e la sua Mercedes nel corso della Q1. In un primo momento si era pensato che il guasto potesse essere dipeso ...

F1 - GP Germania 2018 : gara (domenica 22 luglio). Come vederla in tv su SKY e TV8. Il palinsesto completo : gara da non perdere ad Hockenheim. Sebastian Vettel difendere la leadership del Mondiale davanti al suo pubblico, sul circuito di casa (è cresciuto qui vicino) ma sul quale non ha mai vinto. Il tedesco della Ferrari dovrà stare attento perché la Mercedes e Lewis Hamilton fanno sul serio, intenzionati a recuperare dopo le delusioni dell’Austria e della Gran Bretagna. Il tutto con la Red Bull di Max Verstappen pronta a fare da mina ...

Griglia di partenza F1 - GP Germania 2018 : classifica qualifiche e ordine di partenza : Le qualifiche del Gran Premio di Germania 2018 di Formula Uno hanno regalato parecchie emozioni (anche una bandiera rossa), su tutte lo stop di Lewis Hamilton che ha subìto la rottura del cambio al termine della Q1. Di seguito la Griglia di partenza della gara di domani (aggiornata al Q2), con Daniel Ricciardo che non ha preso parte alla Q2, già sapendo di dover partire in ultima posizione. Griglia DI partenza GP Germania 2018 1 VALTTERI ...

Ritiro Hamilton : fuori dalle qualifiche/ Video F1 - cambio Mercedes bloccato : 14^ in griglia (GP Germania 2018) : Ritiro Hamilton: fuori dalle qualifiche, Video F1. cambio Mercedes bloccato: 14^ in griglia del GP Germania 2018. Spegne il motore, spinge la macchina e poi si arrende. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 15:46:00 GMT)

F1 - GP Germania 2018 : prove libere 3. La pioggia domina la scena. Charles Leclerc il migliore sul bagnato - Ferrari - Mercedes e Red Bull non si prendono rischi : prove libere 3 bagnate sul tracciato di Hockenheim (Germania), teatro dell’undicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Le previsioni meteorologiche sono state confermate e la pioggia ha dominato la scena nel corso di questo turno. Lo spettacolo in pista, infatti, è stato piuttosto scarno e solo negli ultimi dieci minuti c’è stata un po’ di attività. E’ stata la Sauber-Alfa Romeo del monegasco Charles Leclerc ad ...

Germania : subito migliorata la pole 2016 : Per la prima volta dal 2016, la F1 torna a Hockehneim con Ferrari, Mercedes e Red Bull vicinissime e con temperature asfalto oltre i 50°C nelle prime sessioni di libere del GP di Germania.Max Verstappen (Red Bull) è stato il più veloce nelle FP2, grazie al tempo di 1m13.085s ottenuto con P Zero Purple ultrasoft, […] L'articolo Germania: subito migliorata la pole 2016 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

Formula 1 - GP Germania. Vettel : 'Libere positive - fatte scelte giuste con le gomme. Migliorare su giro secco' : "E' possibile che il caldo influisca ma sabato ci sarà la pioggia e non lo so. Per domenica invece correremo sull'asciutto". E' Sebastian Vettel sorridente e ottimista quello del post prove libere sul ...

