F1 | GP Germania 2018 | Sebastian Vettel | una pole con dedica Lewis Hamilton mette le mani

F1 - GP Germania 2018 : gara (domenica 22 luglio). Come vederla in tv su SKY e TV8. Il palinsesto completo : gara da non perdere ad Hockenheim. Sebastian Vettel difendere la leadership del Mondiale davanti al suo pubblico, sul circuito di casa (è cresciuto qui vicino) ma sul quale non ha mai vinto. Il tedesco della Ferrari dovrà stare attento perché la Mercedes e Lewis Hamilton fanno sul serio, intenzionati a recuperare dopo le delusioni dell’Austria e della Gran Bretagna. Il tutto con la Red Bull di Max Verstappen pronta a fare da mina ...

Formula 1 - GP di Germania 2018. Vettel in pole : 'Spero di ripetermi in gara' : Sarà Sebastian Vettel a partire davanti a tutti nell'appuntamento di casa. pole al GP di Germania per il tedesco della Ferrari, che ha chiuso al comando le qualifiche con il tempo di 1.11.212 ovvero ...

F1 - analisi qualifiche GP Germania 2018 : Ferrari perfetta - Mercedes a due facce - passo indietro per la Red Bull - Haas sempre più in alto : Le qualifiche di questo Mondiale di Formula Uno 2018 sono sempre state particolarmente emozionanti. Oggi in occasione di quelle del Gran Premio di Germania, addirittura, si è alzata addirittura l’asticella, sia per il problema di Lewis Hamilton, sia per la pole di Sebastian Vettel, sia per il duello tutto finlandese per la seconda posizione. Gli spunti, come al solito, sono numerosi. Andiamo ad analizzare i più importanti. Vettel ha ...

Valtteri Bottas - GP Germania 2018 : “Soddisfatto del mio giro. Domani in gara lotteremo con la Ferrari” : Valtteri Bottas è soddisfatto del secondo posto delle qualifiche del GP di Germania 2018, undicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, alle spalle della Ferrari di Sebastian Vettel: “Ho fatto un bel giro, non penso che avrei potuto fare molto meglio. La SF71H era semplicemente più veloce. Domani comunque, partendo dalla seconda piazza, possiamo attaccare in partenza e cercare di conquistare la vetta. Sul passo siamo vicini alla Rossa ...

Kimi Raikkonen - GP Germania 2018 : “Potevo fare di più ma non ci sono riuscito. Domani vedremo” : Kimi Raikkonen non è soddisfatto della terza posizione in griglia di partenza nel GP di Germania. “Il risultato non è negato. Potevo fare di più ma non ci sono riuscito“, è stato il suo commento subito dopo la fine delle qualifiche. “Ho fatto un piccolo errore alla curva 12 nel primo tentativo che mi ha fatto perdere qualcosa. Poi nel secondo sono andato più cauto a causa di quell’errore, per non perdere altro tempo. ...

Formula 1 - GP di Germania 2018 : pole di Vettel in 1 : 11.212. Kimi terzo - Hamilton si ferma e scatta 14esimo : LIVE 16:14 21 lug # Driver Time 1 Vettel 1:11.212 2 BOTTAS 1:11.416 3 RAIKKONEN 1:11.547 4 VERSTAPPEN 1:11.822 5 MAGNUSSEN 1:12.200 6 GROSJEAN 1:12.544 7 HULKENBERG 1:12.560 8 SAINZ 1:12.692 9 LECLERC ...

Sebastian Vettel - GP Germania 2018 : “Oggi la vettura era speciale - ho centrato il giro perfetto” : Sebastian Vettel è letteralmente raggiante al termine delle qualifiche del Gran Premio di Germania 2018 di Formula Uno. Il padrone di casa ha centrato la pole position numero 55 della carriera con un giro strepitoso e, come se non bastasse, il suo rivale numero uno, Lewis Hamilton, è rimasto appiedato nel corso della Q1 e domani scatterà dalla 14esima posizione (sempre che in Mercedes non decida ulteriori cambi a livello di componenti della ...

Lewis Hamilton - GP Germania 2018 : “Ho rotto lo sterzo. Qui è impossibile rimontare” : Non può essere di certo lo specchio della felicità Lewis Hamilton, costretto a terminare anzitempo le qualifiche del GP di Germania 2018, undicesima prova del Mondiale di Formula Uno. Un problema tecnico ha costretto il britannico ad alzare bandiera bianca e non poter fare nulla per rimediare. Lewis, addirittura, ha cercato di spingere a braccia la W09 ma senza ottenere grandi risultati. “Non ho capito esattamente cosa sia successo. Ho ...

Griglia di partenza F1 - GP Germania 2018 : classifica qualifiche e ordine di partenza : Le qualifiche del Gran Premio di Germania 2018 di Formula Uno hanno regalato parecchie emozioni (anche una bandiera rossa), su tutte lo stop di Lewis Hamilton che ha subìto la rottura del cambio al termine della Q1. Di seguito la Griglia di partenza della gara di domani (aggiornata al Q2), con Daniel Ricciardo che non ha preso parte alla Q2, già sapendo di dover partire in ultima posizione. Griglia DI partenza GP Germania 2018 1 VALTTERI ...

F1 - GP Germania 2018 : a che ora si corre la gara? Il programma e dove vederla in tv : Domenica 22 luglio andrà in scena il GP di Germania 2018, undicesima prova del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Hockenheim aspettiamoci un nuovo confronto tra la Ferrari e la Mercedes. Sebastian Vettel, mai vincitore su questa pista, aspira ad interrompere il digiuno, bissando il trionfo di SIlverstone (Gran Bretagna) per allungare in classifica generale nei confronti di Lewis Hamilton, attualmente attardato di 8 lunghezze dal ...

