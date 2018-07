F1 Germania | Libere 3 | Vettel 4° | ma la pioggia condiziona la sessione

Germania bagnata - Leclerc il più rapido delle libere3 : Troppi rischi di aquaplaning, pochi giri di installazione e pubblico tedesco deluso. Davvero poco da raccontare sulle terze libere del GP di Germania, flagellate dalla pioggia che ieri le previsioni ...

F1 - GP Germania 2018 : prove libere 3. La pioggia domina la scena. Charles Leclerc il migliore sul bagnato - Ferrari - Mercedes e Red Bull non si prendono rischi : prove libere 3 bagnate sul tracciato di Hockenheim (Germania), teatro dell’undicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Le previsioni meteorologiche sono state confermate e la pioggia ha dominato la scena nel corso di questo turno. Lo spettacolo in pista, infatti, è stato piuttosto scarno e solo negli ultimi dieci minuti c’è stata un po’ di attività. E’ stata la Sauber-Alfa Romeo del monegasco Charles Leclerc ad ...

F1 - GP Germania - il punto di Mara Sangiorgio al termine delle libere di ieri [VIDEO] : Nel corso di un intervento a Sky Sport 24, Mara Sangiorgio ha fatto il punto della situazione al termine delle prime due sessioni di prove libere valide per il Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del mondiale 2018 di ...

Sabato decisivo ad Hockenheim, dove è di scena il GP di Germania. È la gara di casa di Sebastian Vettel, che è cresciuto a pochi km da qui ma che qui non ha mai vinto. Seb si presenta davanti al suo pubblico da leader del Mondiale, con 8 punti su un Lewis Hamilton uscito malconcio dalla gara di Silverstone. Anche la Mercedes corre in casa (il team è britannico ma la sede della casa costruttrice è in Germania), per cui quale migliore vendetta.

Germania : la Ferrari risponde bene nelle libere del venerdì : Il caldo torrido non è raro in questa regione della Germania in luglio e le temperature oggi hanno oscillato intorno ai 30°C. Con queste condizioni, i piloti della Ferrari sono riusciti a svolgere in modo efficace i rispettivi programmi, che prevedevano l’utilizzo di soli pneumatici soft al mattino per poi passare a mescole differenziate durante […] L'articolo Germania: la Ferrari risponde bene nelle libere del venerdì sembra essere il ...

Formula 1 - GP Germania. Vettel : 'Libere positive - fatte scelte giuste con le gomme. Migliorare su giro secco' : "E' possibile che il caldo influisca ma sabato ci sarà la pioggia e non lo so. Per domenica invece correremo sull'asciutto". E' Sebastian Vettel sorridente e ottimista quello del post prove libere sul ...

Formula 1 - GP Germania. L'analisi tecnica delle prove libere del venerdì : Il quattro volte campione del mondo aveva il potenziale di scendere sotto il muro del 1:13 ma a causa di un giro non perfetto non ci è riuscito. Buono, invece, il tempo realizzato da tutti gli altri ...

F1 - analisi prove libere GP Germania 2018 : grande incertezza a Hockenheim - con Red Bull performanti - Mercedes solide e Ferrari che devono trovare la giusta strada : Cosa ci ha lasciato in eredità il venerdì del Gran Premio di Germania 2018 di Formula Uno? Probabilmente le prime due sessioni di prove libere più indecifrabili della stagione. I motivi? Molteplici. Andiamo a vedere quali sono, al netto del miglior tempo di Max Verstappen (Red Bull) davanti alle due Mercedes ed alle due Ferrari. 1:13.085. Questa è la migliore prestazione fatta segnare fino a questo momento sul tracciato di Hockenheim. Lo ha ...

F1 GP Germania - Prove Libere 2 : Red Bull ancora al top - questa volta con Verstappen : Cronaca Anche la sessione pomeridiana è caratterizzata da temperature molto alte: il termometro dell'asfalto supera i 55°C. Sainz con le medium è il primo a lasciare i box e a fermare il cronometro:...

F.1 - GP di Germania - Verstappen davanti alle Mercedes nelle libere 2 : Max Verstappen è stato il più veloce in pista nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Germania. L'olandese della Red Bull ha fermato il cronometro in 1:13.085, precedendo di una manciata di millesimi le due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Quarto e quinto tempo per le Ferrari, con Vettel davanti a Raikkonen.Mercedes sugli scudi. Hamilton ha chiuso in seconda posizione, accusando un ritardo dal battistrada di soli ...

F1 - GP Germania 2018 : prove libere 2. Max Verstappen precede di un soffio Hamilton e Bottas - poi le Ferrari : Max Verstappen (Red Bull) chiude al comando il venerdì del Gran Premio di Germania 2018 di Formula Uno, piazzando, non senza sorpresa, il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere, in 1:13.085 con gomma UltraSoft. Per l’olandese ad Hockenheim notizie buone perché la sua RB14 è eccellente nel primo e, soprattutto, nell’ultimo settore, quello del Motodrom, ma anche meno buone perché la sua vettura ha messo in mostra problemi ...