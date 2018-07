F1 | dietrofront della Mercedes | svelato il motivo del guasto occorso alla monoposto di

sportfair

(Di sabato 21 luglio 2018) Il team campione del mondo ha reso note le cause che hanno costretto Hamilton a terminare anzitempo le qualifiche del Gp di Germania Ildi Hamilton nel corso delle qualifiche del Gp di Germania non è da attribuire al pilota, è questa la tesi sostenuta dal team campione del mondo. Photo4/LaPresse Con una note diramata nel tardo pomeriggio, la scuderia di Brackley ha rettificato le parole di Toto Wolff, spiegando i motivi del guaiodurante la Q1: ‘Abbiamo avuto il cedimento in curva 1, mentre Lewis percorreva normalmente la traiettoria sul cordolo che tutti i piloti usano in quella fasequalifica. Poi, con il problema al servosterzo causato dalidraulico, è stato protagonista dei ‘salti’ che si sono visti in tv e che la gente, comprensibilmente, ha pensato potessero essere la causa del problema. In realtà ne erano la ...