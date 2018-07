F1 – Convocato d’urgenza il CdA della Ferrari | si va verso la sostituzione di Marchionne

sportfair

: Sergio #Marchionne vicino all'addio alla #Ferrari! - Eurosport_IT : Sergio #Marchionne vicino all'addio alla #Ferrari! - SmilexTech : @Gladiatorsf1 @RINGERS4EVER è una notizia riportata anche da Bloomberg, fonte che reputo autorevole. Oltre al futur… - torinoggi : Fca, convocato d'urgenza il CdA per la successione di Marchionne -

(Di sabato 21 luglio 2018) Si allungano i tempi di recupero dopo l’intervento alla spalla, per questo motivo Sergiopotrebbe essere sostituito Ripresa lenta e dolorosa per Sergioche, a qualche settimana dall’intervento alla spalla a cui si è sottoposto, non è ancora tornato a prendere possesso delle proprie mansioni. Photo4 Una situazione complicata che ha spinto John Elkann a convocare i Cda di Fca,e Cnh industrial per affidare le deleghe per rendere operativi nuovamente i marchi. Stando a quanto riportato da Automotive News, nelle riunioni di consiglio che verranno svolte oggi potrebbero essere nominati i sostituti che andranno a ricoprire temporaneamente i ruoli diPer quanto riguarda la, la persona più indicata potrebbe essere Louis Carey Camilleri, ex presidente Philip Morris, che potrebbe diventare CEO del Cavallino con John Elkann nel ...