F1 | analisi qualifiche GP Germania 2018 | Ferrari perfetta | Mercedes a due facce | passo

(Di sabato 21 luglio 2018) Ledi questo Mondiale di Formula Unosono sempre state particolarmente emozionanti. Oggi in occasione di quelle del Gran Premio di, addirittura, si è alzata addirittura l’asticella, sia per il problema di Lewis Hamilton, sia per la pole di Sebastian Vettel, sia per il duello tutto finlandese per la seconda posizione. Gli spunti, come al solito, sono numerosi. Andiamo ad analizzare i più importanti. Vettel ha centrato la pole position. In casa. La numero 55 della carriera. La quinta della stagione. Tante quante tutto il 2017. Grazie ad un giro strepitoso. Proprio quando il suo rivale numero uno, Hamilton, sarà solamente 14esimo. Come viatico non c’è male, soprattutto perchè il tedesco ha a disposizione una vettura davvero formidabile, che non smette di ribadirlo gara dopo gara. Anche a Hockenheim la SF71H si è dimostrata davvero performante, ...