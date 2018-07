F1 – “Adrenalina | Adrenalina” | urla e motivetti di gioia | il team radio di Vettel dopo la

sportfair

(Di sabato 21 luglio 2018) Tutta l’euforia di Sebastianla pole position di questo pomeriggio in Germania, davanti al suo pubblico Un Sebastianda favola, oggi, ad Hockenheim. Il tedesco della Ferrari, nato e cresciuto a poco meno di 50 km dal circuito tedesco, ha conquistato una specialissima pole position, la 55ª della sua carriera, davanti al suo pubblico. Il ferrarista partirà quindi primo, domani, al Gp di Germania, grazie al suo crono di 1.11.212: dietro di lui Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. Pazzo diha parlato tre lingue alfinale, italiano, tedesco e inglese: “adrenalina adrenalina, grazie ragazzi, grazie a tutti!”, ha esclamato il tedesco prima di parlare anche in tedesco. “Grande emozioni oggi, grazie per questa macchina, grazie ragazzi“, ha aggiunto prima di un motivetto simil ‘tromba’. Segunda pole en ...