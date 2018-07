Europei di pallanuoto | Italia-Francia 11-3 | terzo successo per il Setterosa

Pallanuoto femminile - Europei 2018 - Fabio Conti : “Una buona prestazione. Lotteremo come sempre ai quarti di finale” : Rotondo il successo del Setterosa negli Europei 2018 di Barcellona. A cadere sotto i colpi delle giocatrici nostrane sono state le francesi, sconfitte nettamente 11-3. Per le azzurre ora il pensiero è ai quarti di finale in attesa di sapere quale sarà la prossima avversaria. Fabio Conti si è detto soddisfatto della partita disputate dalle sue ragazze: “Questa partita serviva per chiudere il girone. Noi abbiamo Continuato a lavorare ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : Francia-Italia 3-11. Le pagelle del Setterosa : Nell’ultima giornata della fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile il Setterosa ha battuto la Francia per 11-3, puntellando il terzo posto nel raggruppamento. Ora, dall’esito di Grecia-Olanda dipenderà la posizione finale delle azzurre, che potrebbero essere anche seconde (ma le elleniche dovrebbero vincere con otto reti di scarto, risultato abbastanza improbabile). In chiusura di giornata Spagna-Russia determinerà ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : Italia-Francia 11-3 - terzo successo per il Setterosa ed ai quarti di finale con fiducia : Agli Europei di Barcellona è arrivato il terzo successo per il Setterosa, che si è imposto contro la Francia (11-3). Dopo la rotonda vittoria contro la Croazia, la squadra di Fabio Conti ha messo in acqua una buona prestazione, centrando il bersaglio grosso contro le transalpine con uno score netto. Sugli scudi Arianna Garibotti, autrice di un poker di reti. Bel Paese che con questo successo si è assicurata il terzo posto nel raggruppamento in ...

LIVE Italia-Francia - Europei pallanuoto femminile in DIRETTA : Setterosa a caccia della terza vittoria : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto ed ultimo incontro della fase a gironi per quanto riguarda il Setterosa negli Europei di pallanuoto femminile. Alle 18.30, in quel di Barcellona, torna in acqua alla Picornell la compagine guidata da Fabio Conti che sfiderà la Francia. Match sulla carta nettamente alla portata per le azzurre che dovrebbero vincere anche nettamente: fondamentale portare a casa un successo largo, per poi sperare ...

Pallanuoto - Europei Barcellona 2018 : Settebello perfetto nella prima fase - ora l’attacco alla zona medaglie : La prima fase degli Europei di Pallanuoto è stata un vero e proprio successo per il Settebello: primo posto del girone raggiunto in sole due partite, miglior difesa, terzo miglior attacco e seconda miglior differenza reti. Ora per la nazionale italiana tre giorni di riposo e la certezza di essere già ai quarti, evitando Serbia e Croazia fino all’eventuale finalissima, contro Russia o Francia. Le prime tre partite, ed in particolare lo ...

Pallanuoto - Europei 2018 : il tabellone dagli ottavi alla finale. Evitati gli spauracchi Croazia e Serbia per il Settebello : Il primo scalino è stato superato: obiettivo raggiunto per il Settebello. Il girone preliminare degli Europei di Pallanuoto di Barcellona è stato dominato in lungo e in largo dalla compagine di Sandro Campagna, che ha giocato con una facilità davvero imbarazzante (da ricordare ovviamente la clamorosa vittoria per 12-5 sull’Ungheria). Ora il primo scoglio è passato, c’è bisogno di puntare avanti, con un tabellone che si profila ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : verso Italia-Francia. Il Setterosa deve vincere di goleada e sperare : Si chiude la fase a gironi anche per quanto concerne gli Europei femminili di Pallanuoto: già note le otto squadre qualificate ai quarti, restano da assegnare le posizioni in ciascun raggruppamento e la situazione è alquanto intricata. L’Italia dovrà attendere la fine di tutti i match per conoscere la quadra che sfiderà lunedì 23 nei quarti. La Francia in linea teorica ci potrebbe ancora scavalcare in classifica, ragion per cui oggi ...

Italia-Francia - Europei pallanuoto femminile 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Vincere e attendere gli altri verdetti: il Setterosa chiude il proprio girone preliminare agli Europei di pallanuoto femminile andando a sfidare la Francia. Match con le transalpine dove le azzurre guidate da Fabio Conti partono ovviamente con i favori del pronostico. Andiamo a vedere l’orario d’inizio e come vedere in TV la partita. La trasmissione tv della gara sarà affidata a RaiSport+HD, che ogni giorno mostrerà due gare, ...

Pallanuoto - Europei 2018 : il tabellone ad eliminazione diretta. Programma - orari e tv : Il Settebello si prepara a vivere ben tre giorni di riposo al termine della fase a gironi degli Europei di Pallanuoto: la nazionale italiana ha vinto il Girone A , ed ha così evitato gli ottavi, passando direttamente ai quarti di finale. Gli azzurri ritorneranno in acqua martedì 24 luglio alle ore 22.00 per cercare il pass per la zona medaglie. I ragazzi del CT Sandro Campagna attendono la vincente della sfida tra Russia, seconda nel Gruppo D ...

Pallanuoto - Europei Barcellona 2018 : completata la fase a gironi. Risultati - classifiche e accoppiamenti della seconda fase : Va in archivio la fase a gironi degli Europei di Pallanuoto: oltre all’Italia, conquistano il primo posto anche Serbia, Croazia e Spagna, con gli iberici che passano per differenza reti e vanno a finire nello spicchio di tabellone degli azzurri, per un’ipotetica semifinale per cuori forti. Girone A Risultati terza giornata Germania-Ungheria 4-4 Georgia-Italia 3-14 Classifica finale Italia 9; Ungheria e Germania 4; Georgia 0. Girone ...

Pallanuoto - Europei 2018 : chi affronterà l’Italia ai quarti di finale? Data - programma - orario e tv : Il Settebello si prepara a vivere ben tre giorni di riposo: al termine della fase a gironi degli Europei di Pallanuoto, la nazionale italiana ha vinto il Girone A , ed ha così evitato gli ottavi, passando direttamente ai quarti di finale. Gli azzurri ritorneranno in acqua martedì 24 luglio alle ore 22.00 per cercare il pass per la zona medaglie. I ragazzi del CT Sandro Campagna attendono la vincente della sfida tra Russia, seconda nel Gruppo D ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Georgia-Italia 3-14. Le pagelle dell’ultima gara della fase a gironi : L’Italia, già certa del primo posto nel girone, ha battuto la Georgia per 14-3 nell’ultima gara della prima fase degli Europei di Pallanuoto in corso a Barcellona. Andiamo a scoprire le pagelle del Settebello. ITALIA 7 Del Lungo, 7: gioca i primi due tempi. Subisce gol soltanto su rigore. Altra ottima prova per lui. Di Fulvio, 7: due gol e due assist per lui, una certezza fino ad oggi ed in vista dei quarti. Molina Rios, 6.5 due gol ...

Europei di pallanuoto - il Settebello vola ai quarti di finale : Prosegue la marcia del Settebello, che supera la Georgia 14-3 nella terza partita degli Europei di pallanuoto.Una semplice formalità l'ultima partita degli azzurri di pallanuoto contro la Georgia, il pareggio 4-4 nel match delle 12.30 tra Ungheria e Germania aveva già consegnato la sicurezza del primo posto ai ragazzi allenati da Sandro Campagna. Ma era importante tenere alta la concentrazione dopo la vittoria netta con la Germania e lo ...