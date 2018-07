Estate | più virus che rubano dati banca

“Qualche Estate fa”. La riconoscete? Oggi è una delle donne più amate della tv. Pubblica questo vecchio scatto su Instagram ed è subito un tripudio di like. Sorpresa! : “Tante, ma tante estati fa”, scrive questo su Instagram e Pubblica questa foto meravigliosa. Ma la vedete questa bimba biondissima, bellissima e con lo sguardo vispo? Anni dopo sarebbe diventata una delle conduttrici più famose della tv italiana. Davvero non la riconoscete? (noi l’abbiamo capito in qualche secondo) Si tratta di Antonella Clerici, il volto di Rai 1 da poco “licenziata” da “La prova del Cuoco” (ora affidata alla ...

Allarme Ragno Violino a Roma : boom di segnalazioni/ L’esperto : “Ecco i morsi più pericolosi in Estate” : Allarme Ragno Violino a Roma: boom di ricoveri nella capitale dopo il morso dello spietato insetto. L'esperto consiglia di recarsi subito all'ospedale se si riceve una sua puntura(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 19:49:00 GMT)

La festa più folle dell'Estate italiana? È in Campania... : È un evento unico al mondo che consente di divertirsi, alle persone di qualsiasi età, e di scoprire le bellezze di un angolo poco conosciuto del nostro Paese. Da non dimenticare, inoltre, che ...

Estate sempre più pazza : non c'è solo il caldo africano - ora arrivano i nubifragi : Dal caldo africano ai nubifragi. Regna l'instabilità climatica in questa Estate da shock. A 25 giorni dal suo inizio, la stagione non finisce infatti di sorprendere con i suoi cambi d'umore repentini ...

Le 15 mete più belle dell’Estate (e 15 offerte per andarci) : 15 offerte per partire subito per le spiagge italiane o quelle esotiche del vicino Mar Rosso o dell’Oceano Indiano, ma anche idee per safari da sogno, viaggi spirituali in Oriente, e grandi classici tra le capitali del mondo: le trovate tutte nella gallery sopra, per vivere il viaggio perfetto.? LE mete Le offerte che vedrete riguardano le mete del momento, le più richieste dai viaggiatori italiani per l’estate 2018: lo racconta l’ultimo ...

NBA - tra Draft e free agency : quale squadra è uscita più rafforzata dall'Estate? : Non è detto che l'estate NBA abbia già terminato i suoi fuochi d'artificio, perché Kawhi Leonard è ancora , da quel che si dice scontento, a San Antonio e perché Clint Capela e gli Houston Rockets non ...

Estate : bimbi italiani più grassi d’Europa - regole anti-obesità in vacanza : Paradosso del Mediterraneo: i Paesi che vi si affacciano hanno il più alto tasso di obesità infantile. La maglia nera va all’Italia: con il 21% di bambini obesi o in sovrappeso si attesta il primo Paese in Europa per obesità infantile, superando così Grecia e Spagna. A ricordare gli ultimi dati della Childhood Obesity Surveillance Initiative (2015-17) dell’Organizzazione mondiale della sanità sono gli esperti di Waidid (Associazione ...

Federica Nargi - la mamma vip più bella e in forma dell’Estate : Federica Nargi, più bella e in forma che mai, sta trascorrendo le sue vacanze sotto il sole di Formentera. Appuntamento d’obbligo di ogni estate dell’ex velina, che ha lì il suo buen retiro estivo, insieme a tanti amici. La 28enne showgirl è volata a Formentera con il compagno Alessandro Matri e la loro piccola Sofia, che a settembre 2018 compirà due anni. Con loro l’amico fraterno di Matri Cristian Brocchi e le amiche del ...

Cappelli : i modelli più cool per l’Estate : Un accessorio indispensabile per completare il proprio look. Il cappello regala un tocco di personalità a qualsiasi tipo di outfit e durante i mesi estivi è utile per proteggersi dal sole. In città come in spiaggia. Sportivo, con visiera, classico in paglia e leggerissimo, waterproof in caso di acquazzoni improvvisi. Ce n’è uno per ogni occasione. Ecco 8 modelli di Cappelli da indossare quest’estate. Iniziamo con quello forse più in voga ...

Guerra dazi : addio Estate serena. Borse UE quelle più a rischio : La banca americana aggiunge che i rischi sulla crescita derivanti dallo scontro commerciale in atto probabilmente influenzeranno le Banche Centrali nelle loro scelte di politica monetaria. Secondo ...

Guerra dazi : addio Estate serena. Borse UE quelle più a rischio : La ritrovata tranquillità delle Borse ha avuto davvero vita breve visto che da questa mattina le vendite sono tornate a dominare la scena. Sulla scia della flessione accusata dai mercati azionari ...

I costumi per lui più originali dell’Estate : Dopo settimane trascorse in palestra in vista dell’estate, è arrivato il momento di riporre gli abiti sportivi (e ancor più i completi da ufficio) e indossare il costume da bagno. Per chi si appresta a lasciare il lavoro e a partire per le tanto agognate ferie, ecco la nostra selezione dei 10 costumi da uomo – rigorosamente sobri pantaloncini – più divertenti e originali dell’estate 2018. LEGGI ANCHEI bijoux dell'estate: ...

In forma smagliante per l’Estate : i costi degli attrezzi non sono più una scusa : Attraverso il canale online è possibile risparmiare quasi fino al 40%: -15,2% per gli attrezzi da palestra come panche o attrezzi per il body building, -20,3% per le cyclette, – 27% per i tapis roulant e addirittura -39,9% per i pesi. Con l’inizio ufficiale della stagione estiva si avvicina inesorabile la temuta prova costume che rappresenta il momento dell’anno in cui più di tutti si fa i conti con la propria forma fisica. Che si ...

Estate : COLDIRETTI PUGLIA - FAMIGLIE ANTICIPANO VACANZE IN AGRITURISMO +12%; SEMPRE PIÙ VIP CONTADINI IN PUGLIA : Il grande successo delle campagne pugliesi è legato anche al boom di Vip stranieri del mondo della canzone, del cinema, dello sport e dell'economia – spiega COLDIRETTI PUGLIA - che hanno scelto di ...