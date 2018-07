Esce acqua dal cimitero di Colonnella ' Si sta danneggiando tutta la struttura'

'Bomba d'acqua' in Cadore - Esce torrente : ANSA, - BELLUNO, 20 LUG - Una 'Bomba d'acqua' ha investito la zona di Pieve di Cadore causando l'esondazione di un piccolo torrente, l'Orsina, con fango a ghiaia che hanno invaso la strada di ...

Balalaika - Ilary Blasi rivela : "Mi sentivo un pEsce fuor d'acqua. Lo stesso vale per Belen" : Balalaika è ormai finito e la conduttrice Ilary Blasi tira le somme di un programma per lei nuovo. La moglie di Francesco Totti , infatti, ha confessato a Tv Sorrisi e Canzoni di essersi trovata in ...

Ilary Blasi : "A Balalaika mi sento un pEsce fuor d'acqua. Mykonos? Nessun mistero - pausa concordata" : Un’avventura che si dirige verso la sua conclusione, con il Mondiale che si appresta a decretare il vincitore nel fine settimana. Motivo per cui è tempo di bilanci per Balalaika e Ilary Blasi, al timone del programma di commento alle partite in onda in prima serata su Canale 5 assieme a Nicola Savino.“Ho fatto un po’ di compiti a casa ma mi sento comunque un pesce fuor d’acqua”, rivela la conduttrice a Tv Sorrisi e Canzoni. ...

Sorpresa sott'acqua : il grosso pEsce luna 'saluta' i sub : Un non così raro, ma sicuramente inconsueto, è avvenuto nel mare catanese. Questo enorme esemplare di pesce luna, il cui nome scientifico è "mola...

PEsce scorpione in acquario : Pesce scorpione in acquario: alimentazione, cure e consigli per il trattamento della puntura. (altro…) The post Pesce scorpione in acquario appeared first on Idee Green.

“Salvate quei bambini”. Da 4 giorni senza cibo né acqua : sono 12 - intrappolati in una grotta. È lotta contro il tempo. La paura crEsce ora dopo ora : Rinchiusi in una grotta da due giorni. Proseguono le ricerche di un gruppo di 12 calciatori intrappolati con il loro allenatore all’interno di una grotta naturale nella provincia di Chiang Rai, nel nord della Thailandia, dopo una violenta alluvione. Gli adolescenti di età compresa tra gli 11 e i 15 anni ed il loro allenatore – riferisce ‘The Independent’ – sarebbero entrati all’interno della cavità naturale di ...

“Aiuto!”. Choc sulla spiaggia italiana. Esce dall’acqua e chiede soccorso ai bagnanti : È entrato in acqua per rinfrescarsi, ha fatto una bella nuotata, poi è uscito, ha fatto un paio di flessioni sul bagnasciuga e ha perso la memoria. La notizia non arriva da qualche posto sconosciuto o sito mai sentito, ma dall’Italia, precisamente da Grottammare, un comune italiano di sedicimila anime della provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. È accaduto nella giornata di domenica 24 giugno lungo la spiaggia di Grottammare ad ...

Esce dall'acqua dopo il bagno e perde la memoria : ricoverato : GROTTAMMARE - È uscito dall'acqua, ha fatto un paio di flessioni sul bagnasciuga e ha perso la memoria . È accaduto ieri lungo la spiaggia di Grottammare ad un ascolano di 65 anni che, nel pomeriggio, ...

Fluoro in acqua potabile : meno carie in bambini e adolEscenti : Mettere Fluoro nell’acqua potabile riduce la carie ai denti. E’ quanto emerge da uno studio dell’Università del North Carolina e pubblicato sul Journal of Dental Research. L’analisi, svolta negli Usa, ha dimostrato che i bambini e gli adolescenti con un maggiore accesso all’acqua potabile fluorurata avevano meno probabilità di avere questa malattia ai denti. Le contee in cui oltre il 75% della popolazione aveva ...