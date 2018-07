Ermal Meta si racconta | ' Il congiuntivo prima di tutto'

Ermal Meta a Giffoni Music Concept il 21 luglio : orari - info utili e servizio navetta : Tanti gli ospiti della nuova edizione, ma Ermal Meta a Giffoni Music Concept il 21 luglio è certamente tra i più attesi. L'artista di Fier è attualmente in tour per il supporto di Non abbiamo armi, ma ha trovato il tempo per incontrare i ragazzi che lo attendono in Piazza Fratelli Lumière. Disponibile un servizio navetta che non è più possibile prenotare, con partenza alle 10,30 da Piazza della Concordia. In questo modo, si raggiungerà la ...

Villa Manin Estate 2018 : Ermal Meta : ... Ermal Meta Villa Manin Passariano Codroipo UD Orario - Ingresso: 21.30 Il 23/07/18 Per maggiori informazioni Sito web: http://www.azalea.it Vedi Calendario Spettacoli >>> in calendario Sergio ...

Programma completo dell’Home Festival di Treviso - al via il 29 agosto : anche Ermal Meta tra gli ospiti : Il Programma completo dell'Home Festival di Treviso è finalmente ufficiale. Sono messi ordinatamente in lista tutti i presenti alla prossima edizione della kermesse che prenderà avvio dal 29 agosto, con conclusione prevista per il 5 settembre. L'evento si conferma quindi come uno dei più attesi del Nord Italia, ospitato ancora una volta dall'ex Area Dogana di Treviso con durata di 5 giorni riservati alla grande musica con oltre 150 concerti ...

Torna il Cous Cous Fest Ermal Meta e i The Kolors : Tutti i concerti e gli spettacoli in programma sono gratuiti, ad eccezione del concerto di Ermal Meta, in programma venerdì 28 settembre, per il quale da oggi partono le prevendite , ticket 17,50 ...

Il duetto speciale di Ermal Meta con il Big Boy Sergio Sylvestre e le nuove date di Non abbiamo armi live : Il duetto di Ermal Meta con il Big Boy Sergio Sylvestre ha raggiunto il web direttamente attraverso i profili social di Ermal Meta. I due hanno improvvisato un duetto speciale sulle note del singolo Big Boy, composto da Ermal Meta per il vincitore di Amici di Maria De Filippi (edizione numero 15, chiusa nel 2016). Sergio Sylvestre, concorrente americano dalla voce soul, aveva conquistato il cuore del pubblico che lo aveva sostenuto nel suo ...

Battiti Live 2018 - Andria/ Terza tappa : Tom Walker - Ermal Meta e Anna Tatangelo sul palco : Battiti Live 2018, Terza tappa ad Andria, oggi domenica 15 luglio. Sul palco, tra gli altri, Tom Walker, Ermal Meta, Anna Tatangelo, Dolcenera, Noemi ed Emis Killa.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 08:41:00 GMT)

Elisa - 20 anni in ogni istante/ Diretta e ospiti : il duetto con Ermal Meta su "Piccola anima" (replica) : Elisa – 20 anni in ogni istante, eccovi le anticipazioni dello spettacolo musicale con protagonista la Toffoli all'Arena di Verona, tutti gli ospiti e le info streaming.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 16:06:00 GMT)

Musart Festival a Firenze con Bolle - De Gregori - Jethro Tull - Ermal Meta - Baustelle e Chick Corea : In occasione degli spettacoli è attivo, dalle ore 19 un servizio bus navetta da/per il parcheggio sotterraneo Parterre di Firenze Parcheggi, accesso da via Madonna Della Tosse, 9 , costo due euro l'...

Video di Ermal Meta in Io mi innamoro ancora in Piazza del Popolo : presentato il nuovo singolo da Non abbiamo armi : Ermal Meta in Io mi innamoro ancora porta la sua musica sul palco di Piazza del Popolo. L'artista di Fier si è presentato alla manifestazione con il nuovo singolo estratto da Non abbiamo armi, suo ultimo album rilasciato in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo. Dopo Dall'Alba al Tramonto, Ermal Meta torna sul mercato con un brano movimentato che ha arricchito la promozione del suo ultimo disco di inediti. Dall'album, ...

Wind Summer Festival 2018 | Diretta | Ermal Meta : [live_placement] Wind Summer Festival 2018 | Seconda puntata 12 luglio | Anticipazioni Wind Summer Festival 2018 torna su Canale 5 nella prima serata del giovedì questa sera, 12 luglio, in prima serata approfittando di un nuovo periodo di sosta dei Mondiali di Calcio 2018. Mentre Francia e Croazia si riposano in vista della finale di domenica pomeriggio, Canale 5 si dedica alla musica, caposaldo della programmazione estiva del ...

Ospiti in scaletta al Wind Summer Festival il 12 luglio su Canale 5 da Irama a Einar - Ermal Meta e Annalisa : Il Wind Summer Festival il 12 luglio approda su Canale 5 con la seconda delle quattro serate registrate in Piazza del Popolo a Roma a fine giugno. Tra gli Ospiti della seconda serata del Wind Summer Festival il 12 luglio troviamo Emma Marrone ma anche Takagi & Ketra con Giusy Ferreri per Amore e Capoeira, la canzone stabile ai vertici delle classifiche di vendita dell'estate. Da Amici di Maria De Filippi ci sarà il vincitore, Irama, e ...

Gli ospiti di Radionorba Battiti Live ad Andria da Lorenzo Fragola ad Ermal Meta e Tom Walker : Sono stati annunciati gli ospiti di Radionorba Battiti Live ad Andria (BT) in programma per domenica 15 luglio. Tanti sono gli artisti italiani ed internazionali attesi per la terza tappa della tournée estiva di Radionorba che dopo Ostuni e Lecce approda ad Andria (Bari) domenica prossima. Ci sarà l'atteso Tom Walker, il cantautore britannico in radio con My Way in questa calda estate 2018. Non mancherà il vincitore del Festival di Sanremo ...

Festival Show 2018 Padova 8 luglio : tutti i cantanti con Ermal Meta e Annalisa : Festival Show 2018 Padova. Da stasera domenica 8 luglio torna il Festival itinerante dell’estate italiana che porterà nelle città del nord-est Italia i più grandi artisti del momento. SCOPRI COME SEGUIRE LA DIRETTA IN RADIO Festival Show 2018 Padova: cantanti e scaletta 8 luglio La prima tappa di oggi 8 luglio si terrà a Padova presso il Prato della Valle. A condurre ci penserà Bianca Guaccero, che ospiterà sul palco la madrina della ...

Ermal Meta - fuori ora il coloratissimo video di “Io mi innamoro ancora” : <3 <3 <3 The post Ermal Meta, fuori ora il coloratissimo video di “Io mi innamoro ancora” appeared first on News Mtv Italia.