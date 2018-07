“Era così | oggi… oddio!” Francesca di Temptation | bocca a canotto e seno boom

caffeinamagazine

(Di sabato 21 luglio 2018)Baroni è stata una delle concorrenti più criticate di ‘’Island’’. Protagonista dell’edizione andata in onda nel 2017, la 23 enne bergamasca durante la partecipazione al reality ideato da Maria De Filippi, aveva palesato in ogni modo l’insofferenza che provava per il suo fidanzato Ruben Invernizzi, diventato in pochi giorni un vero e proprio fenomeno sociale da sostenere. Senza un minimo di rispetto per il suo compagno infatti, la Baroni, durante le dirette sosteneva di voler ambire ad un uomo con una forte personalità e superiore a Ruben anche dal punto di vista economico. L’atteggiamento denigratorio dinei confronti di Ruben, aveva spinto quest’ultimo ad uscire dal programma da solo, lasciando al pubblico la certezza che avesse imparato a distinguere una donna innamorata da una che pensa solo a se stessa. Ma poco dopo la coppia tornò a farsi ...