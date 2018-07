Emergenza migranti Così la rotta tunisina aggira il blocco dei porti

Conte : «Mi ispiro a Moro. Emergenza migranti? I cellulari erano schermati. Boschi? mi aiutò a correggere i compiti» : «Il mio modello di premier? Aldo Moro. Avevo sempre votato a sinistra: prima l'Ulivo di Prodi, poi il Pd fino al 2013, ma mai Forza Italia e An. Salvini e Di Maio? A volte non li sento mai, altre due-...

Migranti : Bianco - Emergenza non c’è più grazie a Minniti : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Sono salito decine di volte a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera, oggi ancorata al largo di Pozzallo ma bene in vista, come se fosse in quarantena. Da ultimo per il passaggio di consegne tra il vecchio ed il nuovo Comandante”. E’ quanto dichiara Enzo Bianco, presidente Liberal Pd e già sindaco di Catania. ‘Voglio rendere omaggio alla Guardia Costiera, ai medici e agli ...

Migranti - D’Alema : “Unica Emergenza in Italia è Salvini. La brutalità può anche avere consenso - ma tale rimane” : “L’emergenza Migranti è finita a partire dall’agosto del 2017. L’unica emergenza è Salvini. Lui ha messo il Paese in uno stato di agitazione e di tensione drammatica per una questione che non esiste”. Sono le parole dell’ex presidente del Consiglio, Massimo D’Alema, ospite di In Onda (La7). “Io spero che Salvini tra un comizio e l’altro legga i dati del ministero degli Interni” – ...

Migranti - un nemico costruito ad arte. Ma la vera Emergenza la vivono loro : Succedono tante cose che hanno a che fare con i temi di questo blog – il Senato ha dato parere negativo alla riforma delle carceri, si allarga la sperimentazione delle pistole taser, il ministro della Giustizia propone la sua linea programmatica al Parlamento, si ripensa la legittima difesa, si scopre una nuova vergognosa mistificazione nel caso Cucchi – ma non mi sento a mio agio nel commentarle adesso. Tornerò a farlo dopo aver ...

No - la vera Emergenza non sono i migranti : Lercio è un meraviglioso sito internet che fa satira e pubblica ogni giorno dozzine di notizie false, assurde e da ridere. Tra le splendide fake news inventate ieri, accanto a un "Rolling Stone. Tra i ...

Il procuratore Cafiero De Raho a Ottaviano tra camorra ed Emergenza migranti : Ottaviano - 'Essere qui a ricordare Mimmo Beneventano vuol dire sottolineare l'esempio di un uomo coraggioso'. Così Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale antimafia, ha commentato l'...

Migranti : Bussolati (Pd) - colpa di Salvini se Milano di nuovo in Emergenza : Milano, 10 lug. (AdnKronos) - "Da due anni non avevamo a Milano il problema dei cosiddetti transitanti. Che cosa è cambiato? Che c’è al Governo Salvini con le sue politiche boriose e inefficaci". Lo dichiara il segretario del Pd metropolitano milanese e consigliere regionale Pietro Bussolati in meri

I migranti sono ancora un'Emergenza? : sono 16.566 i migranti sbarcati sulle coste italiane dal 1° gennaio al 28 giugno del 2018. Negli stessi mesi dell’anno precedente, il 2017, ne erano arrivati ben 79.154, mentre nel 2016 gli arrivi erano stati oltre...

Migranti - quando l'Emergenza è un alibi per il business : ... i famosi centri di accoglienza straordinaria , Cas, da sempre saliti agli onor di cronaca per truffe, maltrattamenti, carenze di personale e mancanza di servizi essenziali. Centri nati, appunto, con ...

Migranti : l'Emergenza alimenta un vero e proprio asset economico : E' stato pubblicato alcuni giorni fa da Vita[.]it - portale della sostenibilità, voce autorevole del mondo no profit - un dossier inerente alla questione Migranti, ultimamente prioritaria non solo sull'agenda politica del governo italiano ma soprattutto nei palazzi dell'Unione Europea. Un articolo di Marco Dongo che ha un titolo significativo: ”Chi ha a cuore i Migranti dica basta al sistema dei centri di accoglienza straordinaria”, dove questa ...

Cantone : 'Su illeciti accoglienza ai migranti ha pesato l'Emergenza' : 'Credo che il grande errore che è stato fatto è non aver creato un'organizzazione, invece abbiamo sempre lavorato con la logica dell'urgenza. E invece è capitato ad esempio a Latina e a Benevento, ma ...

Migranti - Macron nega l'Emergenza Ira di Salvini : "Arroganza francese" : Nuovo, duro attacco di Matteo Salvini a Emmanuel Macron. Mentre il presidente francese è in vista dal Papa in Vaticano, il vicepremier non manca di lanciare una nuova stoccata alla Francia sul tema Migranti."Se per Macron in Italia non esiste un problema immigrazione - ha detto Salvini - allora che apra subito le porte di casa sua ai 9.000 immigrati che la Francia si era impegnata ad accogliere dall'Italia con gli accordi firmati in Europa. ...

Migranti - Salvini attacca Macron : «Arroganza francese». L'Eliseo : «In Italia non c'è Emergenza»» : C'è una crisi politica interna all'Europa dovuta ai movimenti secondari» dei Migranti che si spostano dai Paesi di primo arrivo