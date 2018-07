Ecco come eliminare le conversazioni registrate da Google Assistant

Ecco come festeggerà il compleanno baby George : come festeggerà il suo compleanno George Alexander Louis? Secondo alcune indiscrezione il ??futuro re potrebbe spegnere le sue prime cinque candeline ai Caraibi. Pare infatti che William e Kate abbiano portato i loro figli in vacanza nell’esclusiva isola di Mustique. Negli ultimi 12 mesi George ha fatto numerose apparizioni in pubblico, a cominciare dal primo giorno di scuola fino alle boccace sul balcone di Buckingham Palace durante il ...

C’è un nuovo gigante in cielo - Ecco come nasce il Beluga XL : l’aereo cargo che trasporta altri aerei : In questo video di Airbus tutte le fasi della realizzazione del primo BelugaXL negli stabilimenti di Tolosa, in Francia. Derivato dal jetliner A330, questo aeromobile entrerà in servizio a metà del 2019, trasportando sezioni complete di aeromobili Airbus dai siti di produzione europei alle linee di assemblaggio finali in Francia e Germania. Cinque BelugaXL sostituiranno la flotta di cinque aeromobili A300-600ST esistente, mantenendo la rete di ...

“I dinosauri? Ce li abbiamo in salotto”. Ecco come questo scenografo di Las Vegas è riuscito a far felice la figlia : Lyle Coram scenografo di Las Vegas ha trasformato il salotto di casa in uno zoo per creature giurassiche. Utilizzando proiettori, schermi e luci ha fatto sì che dalle porte a vetro del salotto ci si potesse affacciare su uno spaccato di giungla in pieno stile “Jurassic Park“. Il web intero si unisce allo stupore della figlia dello scenografo che nel video gioca divertita con le immagini iper realistiche di brontosauri, triceratopi, ...

Milan - oggi Cda : come cambia la società/ Ultime notizie : Ecco Scaroni e Leonardo - Fassone verso l'addio : Milan, oggi Cda: come cambia la società: i nuovi ingressi. ecco Scaroni e Leonardo, Fassone verso l'addio, Ivan Gazidis possibile successore ma affiancato da Gandini. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 04:50:00 GMT)

Luna - in arrivo l'eclissi più lunga del secolo : Ecco come vederla insieme a 4 pianeti e alla stazione spaziale : Sarà una settimana da sogno perchè in cielo saranno visibili ben cinque pianeti, l'eclissi di Luna e, se non bastasse, anche due luminosissimi passaggi della stazione spaziale internazionale. Ma la ...

Diritti Serie A - nasce il pacchetto “Cinema e Teatro” : Ecco come funziona : Dopo il contenzioso per i Diritti tv della Serie A, nasce anche un altro modo per gustare le partite del nostro campionato: ecco il pacchetto “Cinema e Teatro” Se non volete pagare un abbonamento tv per gustarvi tutto il bello della Serie A, nasce da oggi un altro metodo per guardare in compagnia le partite di campionato con Juventus, Milan e le altre squadre, protagoniste. Il pacchetto “Cinema e Teatro” permetterà ...

Roma - testimonianza shock : “Ecco come mi ha ridotto il ragno violino” : Roma, testimonianza shock: “Ecco come mi ha ridotto il ragno violino” Ai microfoni di NewsMediaset Isabella Onofrii, vittima del velenoso insetto. E alla periferia della capitale scoppia l’emergenza Continua a leggere L'articolo Roma, testimonianza shock: “Ecco come mi ha ridotto il ragno violino” proviene da NewsGo.

Ecofuturo 2018 - il secondo giorno del festival sostenibile : “Ecco come rendere sicure le case dai terremoti” : Prosegue l’Ecofuturo festival 2018, giunto alla sua quinta edizione, in programma a Padova dal 18 al 22 luglio. Al centro della 4 giorni di dibattiti, incontri e spettacoli, la tecnologia applicata nell’ambiente e tutte le opportunità per un futuro sostenibile. “La CO2 va pensata in modo più olistico – ha detto Davide Sabbadin di Legambiente Veneto – perché può essere considerata come materia prima, per esempio nei ...

Satellite - digitale terrestre e streaming : Ecco come si vedrà la Serie A in tv : Sky, Mediaset Premium e Dazn si dividono le partite del prossimo campionato. Non basteranno tessera e televisione per seguire la propria squadra

Canone Rai - ultimi giorni per chiedere l'esenzione : Ecco come fare : Esenzione dal Canone Rai: mancano soltanto una decina di giorni alla scadenza del 31 luglio, ultima data utile per i...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani : a settembre un nuovo amore? "Ecco come conquistarmi" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani riuscirà a dimenticare Giorgio Manetti? Il suo consiglio per i futuri corteggiatori....(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 07:35:00 GMT)

Marina La Rosa : "Ecco come ho speso i tanti soldi guadagnati al Grande Fratello" : Intervistata da Il Giorno, Marina La Rosa ha raccontato in che modo ha speso i soldi guadagnati con la partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello, andata in onda nel 2000. La 'gatta morta', come venne denominata all'epoca, in passato aveva spiegato che grazie al reality di Canale 5 riuscì ad accumulare più di un miliardo e 700 milioni di lire, cifra che invece fu indicata alcuni anni fa da Pietro Taricone. Patrimonio sperperato ...

Tour de France barzelletta - che imbarazzo per l’organizzazione dopo la caduta di Nibali sull’Alpe d’Huez : i francesi imparino dal Giro d’Italia - Ecco come funziona sullo Zoncolan [FOTO] : Tour de France, che vergogna sull’Alpe d’Huez: gli organizzatori Francesi imparino dal Giro d’Italia Il Tour de France è certamente la corsa ciclistica più prestigiosa del mondo, ma deve questo prestigio solo ed esclusivamente alla propria storia epica e leggendaria perché se dipendesse dall’organizzazione, da almeno 20 anni i Francesi hanno solo da imparare rispetto al Giro d’Italia che ha portato i corridori ...

