Ecco chi è Mike Manley | il nuovo ad di Fca 

Calciomercato Crotone - movimento per la difesa : Ecco Marchizza : Calciomercato Crotone – Il Crotone segue con attenzione il caso del Chievo e spera ancora nel ripescaggio in Serie A, nel frattempo la dirigenza lavora sul mercato. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ arriva Riccardo Marchizza, operazione definita per il difensore classe 1998 di proprietà del Sassuolo, cresciuto nel settore giovanile della Roma. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS ...

Marchionne in gravi condizioni - lascia FCA : Ecco cosa cambia per la Juventus : Un po' meno all'economia italiana e ai suoi lavoratori. Marchionne, dunque, è stato un dirigente-padrone assolutamente decisionista e per certi versi spietato in senso imprenditoriale adeguato ai ...

Marchionne - Ecco come sta. Fca : «Complicazioni inattese - si è aggravato». Elkann : leader illuminato : come sta Sergio Marchionne?. La domanda rimbalza da ore e, purtroppo, la risposta non è positiva. come comunica Fca, le condizioni di salute del sessantaseienne manager sono peggiorate tanto...

F1 – Il duro sfogo di Hamilton sui social dopo le qualifiche in Germania : “Ecco cosa dico a chi gioisce vedendo gli altri soffrire” : Lewis Hamilton infastidito dopo il problema in qualifica ad Hockenheim: il duro sfogo del britannico della Mercedes sui social Giornata nera per Lewis Hamilton ad Hockenheim. Il britannico della Mercedes ha dovuto fare i conti con un problema alla sua monoposto alla fine della Q1, che lo ha costretto a vivere da spettatore le qualifiche del Gp di Germania. Lewis Hamilton è comunque riuscito a fare il tempo per accedere in Q2, dunque ...

Chi è Mike Manley? Ecco il nuovo nuovo amministratore delegato di Fca - prenderà il posto di Marchionne : Mike Manley sostituirà Sergio Marchionne nel ruolo di amministratore delegato di Fca, si tratta di una ‘soluzione interna’ L’inglese Mike Manley è il nuovo amministratore delegato di Fca. Il Consiglio di amministrazione, come annunciato da John Elkann, ha optato per una soluzione interna dopo l’addio di Sergio Marchionne. Cinquantaquattro anni, Manley era infatti già ceo del marchio Jeep e responsabile del brand Ram ...

Marchionne - da indipendente del cda ad amministratore delegato dando del “tu” a tutti : Ecco i suoi 14 anni al Lingotto : Era entrato al Lingotto nel maggio 2003, quattordici anni fa. Sergio Marchionne si presentò da indipendente nel consiglio d’amministrazione di un casa auto sull’orlo della bancarotta. Il manager arriva dalla ginevrina Sgs, società nell’orbita della famiglia Agnelli, risanata in soli due anni. Nel giugno 2004 diventa amministratore delegato Fiat al posto di Giuseppe Morchio. E vince la prima sfida: con gli 1,55 miliardi di euro pagati ...

Fca – Via Marchionne : arriva l’ufficialità - Ecco chi sarà il nuovo amministratore delegato : Mike Manley prende il posto di Sergio Marchionne: è lui il nuovo amministratore delegato di Fca Giornata storica ai vertici di FCA: Sergio Marchionne è stato sostituito oggi. L’amministratore delegato di Fca non si è ancora ripreso dall’intervento alla spalla destra a cui si è sottoposto nei primi giorni di luglio. Le condizioni di Marchionne preoccupano, ma intanto ai vertici di FCA, John Elkann ha deciso di prendere ...

Dal carcere per Tangentopoli al legame con Berlusconi : Milan - Ecco chi è Scaroni : DAL carcere AL VICENZA - Laureato in Economia e commercio all'università Bocconi, Scaroni ha conseguito anche un master alla Columbia University di New York, prima di iniziare a lavorare in aziende ...

Fratture vertebrali - la caduta di Nibali al Tour e il tifoso che l’ha sollevato di peso : Ecco perché ha rischiato tantissimo e non bisogna mai farlo : Rimbalza ormai da due giorni su tutti i giornali la notizia del ritiro di Vincenzo Nibali dal Tour de France a causa della frattura della decima vertebra toracica dopo una caduta che ha dell’assurdo di cui è responsabile un tifoso. Del comportamento poco corretto degli spettatori francesi si è già discusso in lungo e in largo, ma forse non ci si è soffermati abbastanza su un altro aspetto molto importante. La frattura di una vertebra non è certo ...

Paolo Scaroni - curriculum top : Ecco chi è il nuovo presidente del Milan : Nel mondo del calcio ha già guidato il Vicenza e Berlusconi l'aveva inserito nel Cda rossonero, ma il suo nome è legato soprattutto a Enel e Eni

Finisce l'era Marchionne : Ecco chi è il nuovo Ad della Ferrari. I nomi dei manager in corsa per la guida di Fca : Convocazione oggi d'urgenza dei cda di Fca, Ferrari e Cnh che avranno all'ordine del giorno la successione a Sergio Marchionne, convalescente dopo un'operazione alla spalla subìta a inizio mese. Lo ...

Milan - Ecco chi è Paolo Scaroni : il nuovo presidente rossonero : Al via la rivoluzione in casa Milan, Paolo Scaroni eletto nuovo presidente rossonero. Paolo Scaroni, uomo di riferimento del fondo americano pure durante la precedente gestione, faceva già parte del Cda rossonero. Scaroni è stato amministratore delegato di Enel ed Eni tra il 2002 e il 2014 (nominato dal governo Berlusconi). Laureato in Bocconi, master alla Columbia University di New York, il manager è già stato presidente di una squadra di ...

Andrea Mascherin : «Ecco cosa chiediamo al governo» : cosa chiedete alla politica? Alla politica in senso lato chiediamo soprattutto di recuperare una idea di governo del popolo italiano costituzionalmente orientata. Quindi centralità ai diritti ...

Milan - assemblea dei soci per il rinnovo del Cda : Ecco chi saranno i nuovi componenti [NOMI e DETTAGLI] : Franck Tuil, Giorgio Furlani, Stefano Cocirio, Gianluca D’Avanzo, Salvatore Cerchione e Alfredo Craca, secondo indiscrezioni che trovano conferma, sono i nuovi membri del Cda del Milan che verrà nominato nella prima assemblea dei soci sotto la nuova gestione di Elliott, da poco iniziata in sede. All’ordine del giorno ci sono la revoca degli amministratori e la nomina dei nuovi. A quanto si apprende, resta invariato il numero ...