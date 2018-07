È stato licenziato il cameriere che ha scritto frocio sullo scontrino di una

Catania - licenziato piazza ordigno in un ospedale : non esplode/ Video ultime notizie - arrestato 47enne : Catania, licenziato piazza ordigno in un ospedale: non esplode. Video ultime notizie, arrestato un uomo di 47 anni: voleva vendicarsi, ecco cos'è successo(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 12:13:00 GMT)

Il capo della comunicazione di Netflix è stato licenziato per aver usato un’espressione razzista : Il capo della comunicazione di Netflix – Jonathan Friedland – è stato licenziato per aver usato un’espressione razzista in almeno due occasioni. La notizia del licenziamento è stata data ai dipendenti di Netflix dal CEO della società Reed Hastings con una lettera The post Il capo della comunicazione di Netflix è stato licenziato per aver usato un’espressione razzista appeared first on Il Post.

Operaio Fca licenziato si cosparge di benzina - Di Maio : stato è vicino - : Il lavoratore della sede di Pomigliano d'Arco si è incatenato davanti alla casa del ministro del Lavoro dopo che la Cassazione aveva annullato il reintegro a lui e ad altri quattro colleghi. Il ...

