È stato licenziato il cameriere che ha scritto "frocio" sullo scontrino di una coppia gay : È stato subito licenziato il cameriere responsabile dello scontrino con epiteto omofobo consegnato a una coppia di clienti omosessuali in un ristorante di Roma. Lo rende noto lo stesso locale, 'Locanda Rigatoni', in zona San Giovanni, spiegando che il cameriere ha preso autonomamente l'iniziativa credendo di fare dello spirito, ed è stato rapidamente messo alla porta. Si tratta di un giovane che collabora con il ...

Catania - licenziato piazza ordigno in un ospedale : non esplode/ Video ultime notizie - arrestato 47enne : Catania, licenziato piazza ordigno in un ospedale: non esplode. Video ultime notizie, arrestato un uomo di 47 anni: voleva vendicarsi, ecco cos'è successo(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 12:13:00 GMT)

Il capo della comunicazione di Netflix è stato licenziato per aver usato un’espressione razzista : Il capo della comunicazione di Netflix – Jonathan Friedland – è stato licenziato per aver usato un’espressione razzista in almeno due occasioni. La notizia del licenziamento è stata data ai dipendenti di Netflix dal CEO della società Reed Hastings con una lettera The post Il capo della comunicazione di Netflix è stato licenziato per aver usato un’espressione razzista appeared first on Il Post.

Operaio Fca licenziato si cosparge di benzina - Di Maio : stato è vicino - : Il lavoratore della sede di Pomigliano d'Arco si è incatenato davanti alla casa del ministro del Lavoro dopo che la Cassazione aveva annullato il reintegro a lui e ad altri quattro colleghi. Il ...

