E il giglio magico grillino piazza la bandierina al Csm

ilgiornale

: @matteorenzi Sentite chi parla!!! Dovrebbe essere in GALERA, dia delucidazioni sul caso Nardella Carrai (Giglio ma… - SYuliaSalazar : @matteorenzi Sentite chi parla!!! Dovrebbe essere in GALERA, dia delucidazioni sul caso Nardella Carrai (Giglio ma… - MakyCore : RT @sandronessuno: @PatriziaRametta @SoniaGrotto Ma secondo voi questo essere che è stato messo lì dal Pinocchio del giglio magico può fare… - Geniover : @matteorenzi On.Renzi lei e il suo Giglio magico siete stati sgamati dagli italiani.Questo tweet dimostra che surre… -

(Di sabato 21 luglio 2018) Domenico Di SanzoDa vocalist nelle discoteche di Mazara del Vallo, così raccontano gli amici siciliani, a centro di gravità permanente delle nomine grilline sulla giustizia. Per Alfonso Bonafede il passo è stato breve. Dalla provincia di Trapani a Firenze, dove si è laureato e ha messo in piedi un piccolo "che ha già espresso un presidente del Consiglio e uno degli otto membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura. I fiorentini eletti dal Parlamento giovedì come componenti non togati del Csm sono due: David Ermini e Filippo Donati.Il primo è un deputato del Pd, nato a Figline Valdarno in provincia di Firenze, renziano di stretta osservanza. Il secondo è un professore di Diritto Costituzionale all'ateneo del capoluogo toscano. Le contraddizioni di Donati non sono poche. Conosce personalmente il Guardasigilli Alfonso Bonafede, a sua volta in passato ...