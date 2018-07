Droga | sgominata banda Vibo Valentia | trovate 26mila piante di canapa

Da Louis Vuitton a Lavazza - usavano marchi di lusso per la Droga : sgominata banda a Torino : Maxi operazione contro lo spaccio di droga a Torino : la polizia ha arrestato 22 persone, altre 11 sono ancora ricercate. Le indagini, avviate nel 2016 dopo l'arresto di un marocchino sorpreso in Francia con 50 chili di marijuana e un'agenda piena di contatti italiani, hanno anche portato al sequestro di una tonnellata di hashish e 100.000 euro in contanti.Continua a leggere

Droga : sgominata banda a Cagliari : 13.51 Vasta operazione antiDroga a Cagliari, nel quartiere di Is Mirrionis, dove sono state eseguite 14 ordinanze di misura cautelare. Alcuni degli indagati per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti non erano ancora maggiorenni quando l'inchiesta è partita, nel dicembre 2014.