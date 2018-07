Documentario sui ragazzini dispersi nella grotta in Thailandia | la tv del 21 luglio

My Name is Game : ecco il Documentario sui videogiochi della CG Entertainment! : Sono da poco iniziate le riprese e siamo riusciti a coinvolgere i più importanti sviluppatori di tutto il mondo. Questo progetto non si rivolge solo ad una nicchia di appassionati, ma parla ad un ...

Mare Chiuso - disponibile in streaming gratuito il Documentario sui respingimenti attuati dall’Italia verso la Libia : “Accordi con i libici, blocco navale, porti chiusi: le parole d’ordine di oggi non sono nuove. Si rifanno a quello che l’Italia ha già fatto poco meno di dieci anni fa, attuando i respingimenti in Mare e attirandosi le condanna della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo. Mare Chiuso raccontò quella pagina storica grazie alle testimonianze dei migranti respinti dalle operazioni di allora. Lo vogliamo riproporre per dare idealmente ...