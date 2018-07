Dl Dignità | gli emendamenti di M5s-Lega | assunzioni in centri per l’impiego | norma “salva

Ghiglione : "Aziende rinnovino contratti scaduti. No a utilizzo strumentale del decreto Dignità" : ... segretario generale della Camera del Lavoro della Spezia, che continua: "Sappiamo che, anche in modo strumentale rispetto alla dialettica politica e per fare pressioni rispetto al cambio delle norme,...

Decreto Dignità - arrivano gli emendamenti di M5s e Lega : come cambia il provvedimento : M5s e Lega hanno concordato circa 30 emendamenti che modificheranno il Decreto dignità voluto dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Tra le novità principali che verranno approvate in Parlamento c'è lo slittamento della stretta sui contratti a termine che non sarà più immediata ma solo a partire da ottobre.Continua a leggere

Dl Dignità - Di Maio : "Gli insulti di Boeri minano la lealtà. Rimuoverlo? Non ho il poitere di farlo" : Per il suo ruolo Tito Boeri dovrebbe rimanere fuori dalla contesa politica, invece di rilanciare previsioni arbitrarie e parziali sugli effetti del Decreto. Proprio ieri, i tecnici del Servizio ...

Dl Dignità : Cna Veneto - contratti badanti più cari colpo basso per famiglie : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) - "Un colpo basso ad anziani e famiglie già in difficoltà". Così CNA Pensionati Veneto definisce il Decreto Dignità "che potrebbe far aumentare i costi dei contratti per le badanti fino ad un massimo di 160 euro l’anno". “Non diciamo che questo risultato sia intenzionale

Colf - badanti e baby sitter : col Decreto Dignità rischio stangata per le famiglie : Nuovo salasso in arrivo per le famiglie: badanti, baby sitter e Colf costeranno di più. L'aumento potrebbe arrivare fino a 160 euro in più all'anno, se non si esclude il settore domestico dagli ...

Ddl Dignità - Boeri contro Di Maio : "Il ministero sapeva che sarebbero scesi gli occupati" : ''Affermare che le relazioni tecniche esprimono un giudizio politico significa perdere sempre più contatto con la crosta terrestre''. Ad affermarlo è il presidente dell'Inps, Tito...

Il dl Dignità slitta alla Camera al 26 luglio : Roma, 19 lug., askanews, - L'approdo in aula alla Camera del dl dignità protebbe slittare di due giorni, dal 24 al 26 luglio per dare più tempo per l'esame del provvedimento alle commissioni Finanze e ...