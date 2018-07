Dl dignità | arriva la norma che salva i precari della scuola

Decreto dignità - arrivano gli emendamenti di M5s e Lega : come cambia il provvedimento : M5s e Lega hanno concordato circa 30 emendamenti che modificheranno il Decreto dignità voluto dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Tra le novità principali che verranno approvate in Parlamento c'è lo slittamento della stretta sui contratti a termine che non sarà più immediata ma solo a partire da ottobre.Continua a leggere

Decreto dignità - contratti stabili Arriva un bonus dello 0 - 5% : L'emendamento della maggioranza per inserire nel Decreto dignità un incentivo per i contratti stabili è pronto. Sarà una clausola di trasformazione automatica per le aziende che stabilizzeranno i ...

Dl dignità - Mef : 'Arrivato già con dati sui contratti lavoro' : Non si fermano le polemiche sul decreto dignità e sulla tabella dove si ipotizzava una perdita di 8mila posti di lavoro. "Le relazioni tecniche sono presentate insieme ai provvedimenti dalle ...

Decreto dignità - arriva la firma del Presidente della Repubblica : più tasse su giochi : STOP ALLO SCOPO DI LUCRO NELLO SPORT DILETTANTISTICO - Il dl cancella la disciplina voluta dall'ex ministro Lotti ed introdotta con l'ultima legge di bilancio che consentiva di esercitare lo sport ...

Decreto dignità : arriva l’ok dalla Ragioneria dello Stato : Il percorso del Decreto Dignità può proseguire. È arrivata finalmente la bollinatura della Ragioneria dello Stato, che dà l’ok al provvedimento. Si attende tra oggi e domani (12 e 13 luglio) la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il passaggio seguente sarà l’arrivo del Decreto sui banchi del Parlamento il 24 luglio, per la discussione e l’approvazione in Aula. Scarica la bozza del Decreto Dignità Articolo Decreto Dignità: ...

Decreto dignità - salve le maestre con diploma magistrale : arriva la proroga del governo : Avvio regolare dell'anno scolastico per quasi 6 mila insegnanti con diploma magistrale assunte con riserva. Di Maio: "Abbiamo stabilito una proroga di 120 giorni per risolvere la questione del licenziamento di tanti docenti magistrali vittime di una sentenza del Consiglio di Stato: ora avremo tempo per trovare una soluzione".Continua a leggere

Arriva il via libera dal Consiglio dei ministri al decreto dignità : Il decreto dignità, primo prvvedimento economico del governo Conte, è stato varato questa sera al Consiglio dei ministri.Continua a leggere

Arriva la stretta su contratti a tempo determinato. Ecco cosa prevede il decreto di dignità : Limitare i casi di ricorsi ai contratti a termine attraverso l'introduzione di misure che diano al datore di lavoro l'onere di dimostrare le cause che hanno condotto alla volontà di utilizzare questo ...