Dl dignità | Anzaldi | norme rinviate? ennesimo pasticcio

(Di sabato 21 luglio 2018) Roma, 21 lug. (AdnKronos) – “L’apertura di un’indagine della magistratura sull’iter del Decreto, nato in poche ore tra pasticci e retromarce per tentare di risollevare le sorti mediatiche di Di Maio dal protagonismo di Salvini, è ormai urgente e inevitabile. La modifica proposta in Parlamento da Lega e M5s sull’entrata in vigore delle nuovesui contratti a termine, che verrebbero posticipate all’autunno a causa dei problemi di applicazione, fa cadere i presupposti di ‘necessità e urgenza’ previsti dallo strumento del decreto legge, che per sua natura entra in vigore immediatamente. Come fa a essere urgente un decreto che viene rinviato?”. Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele.“Mai si era assistito – prosegue– ad un lavoro così malfatto, che non ...