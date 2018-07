Disney festeggia i 90 anni di Topolino assieme a Square Enix

eurogamer

(Di sabato 21 luglio 2018) In occasione dei 90di, noto globalmente col nome di Mickey Mouse,hanno deciso di rendere omaggio al celebre personaggio dei fumetti della nostra infanzia pubblicando un nuovo trailer con tutte le apparizioni didella serie Kingdom Hearts, riporta Hardcoregamer.Il filmato è stato pubblicato durante la conferenza ufficiale dell'OfficialFan Club del Comic-Con, D23.Per tutti gli appassionati della saga sicuramente le sequenze riportate non vi saranno sfuggite, per tutti gli altri si tratta di un simpatico filmato promozionale di tutti i capitoli della saga, giusto per dare una ripassata a tutti i momenti più epici dei "vecchi" episodi, in attesa dell'arrivo del tanto desiderato terzo capitolo della serie. Read more…