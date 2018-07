Disabili | Fedeli | Faraone ha vinto battaglia ma nostro digiuno continua

sportfair

(Di sabato 21 luglio 2018) Roma, 21 lug. (AdnKronos) – ‘Dopo nove giorni diDavide, con ilsostegno e quello di tanti cittadini, hae il presidente della Regione siciliana ha firmato e trasmesso alla commissione competente il decreto di erogazione dei contributi che spettano alle persone non autosufficienti. Ma la nostra, perché è necessario verificare i contenuti del provvedimento e raggiungere gli altri obiettivi”. Lo scrive su Facebook la senatrice dl Pd Valeria.“è necessario che le erogazioni alle famiglie -spiega- siano puntuali, che ci siano procedure omogenee in tutte le Asl, che tutti coloro che ne hanno diritto abbiamo davvero il contributo. Insomma, che i diritti di queste personee dei loro famigliari non siano ancora calpestati. Per questo la nostra staffetta, non molliamo. Un senatore al giorno, ad ...